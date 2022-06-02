"Если вы не будете в самолете молиться Путину, то вы - наши друзья". Как украинский туроператор Join UP! пытается завоевать эстонский рынок

Справка: Туроператор Join UP! был создан в Украине в 2010 году и на данный момент имеет в своем портфеле более 50 стран. Join UP! называет себя лидером украинского туристического рынка и обслуживает порядка миллиона путешественников в год. В 2022 году открылись бюро Join UP! Baltic в Риге, Таллинне и Вильнюсе, что является одним из этапов международного расширения. Их стратегический партнер — украинская авиакомпания SkyUp Airlines. В мае 2022 года перевозчику исполнится 4 года с начала деятельности, в его авиапарке — 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737.

Почему украинский Join UP! решил прийти на Балтийский рынок?

Join UP! - один из самых крупных туроператоров в Украине, постоянно развивающийся и следящий на тенденциями на других рынках. Уже больше года назад мы начали говорить о приходе Join UP! в страны Балтии и в конце мая прошлого года было принято окончательное решение об этом, после чего начались подготовительные работы.

Почему мы выбрали именно страны Балтии: Join UP! хотел выйти на Европу, а в Балтийских странах минимальный языковой барьер, потому что мы можем свободно общаться на русском и на английском. Второй пункт, конечно же, дружеские отношения между странами, что здесь хорошо относятся к Украине. Это как раз показала война, когда в это сложное время страны Балтии стали активно помогать Украине.

Третий, очень важный пункт - балтийский рынок хоть и маленький, но европейский. Это очень хорошая площадка для тренировки. Например, рынок стран Балтии - это 6 миллионов жителей, из которых путешествуют около 14%*. Здесь в любой момент можно добавить или убрать рейс, это позволяет проявлять гибкость на рынке услуг. Цена ошибки не настолько велика, как например, в Польше. Здесь Join UP! может научиться работать в Европе, а дальше уже есть планы выходить на Румынию, Польшу, Чехию, Словакию и Болгарию. В течение года откроются еще три зарубежных представительства.