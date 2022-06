"Если вы не будете в самолете молиться Путину, то вы - наши друзья". Как украинский туроператор Join UP! пытается завоевать эстонский рынок

Справка: Туроператор Join UP! был создан в Украине в 2010 году и на данный момент имеет в своем портфеле более 50 стран. Join UP! называет себя лидером украинского туристического рынка и обслуживает порядка миллиона путешественников в год. В 2022 году открылись бюро Join UP! Baltic в Риге, Таллинне и Вильнюсе, что является одним из этапов международного расширения. Их стратегический партнер — украинская авиакомпания SkyUp Airlines. В мае 2022 года перевозчику исполнится 4 года с начала деятельности, в его авиапарке — 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737.