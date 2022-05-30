"Это какой-то кошмар!": как туристы из Эстонии забронировали через Airbnb жилье в Риме и оказались ночью на улице

Четыре подружки решили на длинных весенних выходных махнуть за солнцем и теплом в Италию, благо из Таллинна есть прямые рейсы в Рим. "Мы забронировали жилье через Airbnb, которое обошлось нам в 900 евро на четверых. В подтверждении было сразу обозначено, что если мы приезжаем после полуночи, то для того, чтобы попасть в квартиру, нужно доплатить 30 евро", - рассказывает Мари о путешествии в Вечный город.

"Когда мы приземлились, я позвонила владельцу жилья и сказала, что мы уже в Риме и едем по указанному адресу. От аэропорта это примерно в 20 минутах езды. Хозяин жилья обещал подъехать к этому времени", - говорит Мари. Однако, прибыв по указанному в бронировании адресу, никого не было, дверь в квартиру была заперта. Стали звонить. Мужчина по телефону сказал, что он тоже уже на месте. Девушки еще раз осмотрелись, но никого так и не увидели ... "И вот здесь начинается очень странная история", - вспоминает Мари.