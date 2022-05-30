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30.05.2022, 07:00

"Это какой-то кошмар!": как туристы из Эстонии забронировали через Airbnb жилье в Риме и оказались ночью на улице

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ФОТО: Photo by Dylan Freedom on Unsplash |

Четыре девушки из Эстонии решили провести выходные в Риме. Купили авиабилеты, забронировали через Airbnb жилье и составили план, что посмотреть в Вечном городе. Прилетев в Италию и добравшись до места ночевки, их ждал очень неприятный сюрприз. О том, как долгожданный отпуск стал кошмаром, порталу TV3 рассказала 27-летняя Мари (имя изменено, настоящее имя редакции известно). Девушка хочет предостеречь от больших проблем тех, кто в преддверии лета планирует во время путешествий снимать жилье через различные платформы.

Четыре подружки решили на длинных весенних выходных махнуть за солнцем и теплом в Италию, благо из Таллинна есть прямые рейсы в Рим. "Мы забронировали жилье через Airbnb, которое обошлось нам в 900 евро на четверых. В подтверждении было сразу обозначено, что если мы приезжаем после полуночи, то для того, чтобы попасть в квартиру, нужно доплатить 30 евро", - рассказывает Мари о путешествии в Вечный город.

"Когда мы приземлились, я позвонила владельцу жилья и сказала, что мы уже в Риме и едем по указанному адресу. От аэропорта это примерно в 20 минутах езды. Хозяин жилья обещал подъехать к этому времени", - говорит Мари. Однако, прибыв по указанному в бронировании адресу, никого не было, дверь в квартиру была заперта. Стали звонить. Мужчина по телефону сказал, что он тоже уже на месте. Девушки еще раз осмотрелись, но никого так и не увидели ... "И вот здесь начинается очень странная история", - вспоминает Мари.

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