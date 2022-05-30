"Это какой-то кошмар!": как туристы из Эстонии забронировали через Airbnb жилье в Риме и оказались ночью на улице(1)
Четыре девушки из Эстонии решили провести выходные в Риме. Купили авиабилеты, забронировали через Airbnb жилье и составили план, что посмотреть в Вечном городе. Прилетев в Италию и добравшись до места ночевки, их ждал очень неприятный сюрприз. О том, как долгожданный отпуск стал кошмаром, порталу TV3 рассказала 27-летняя Мари (имя изменено, настоящее имя редакции известно). Девушка хочет предостеречь от больших проблем тех, кто в преддверии лета планирует во время путешествий снимать жилье через различные платформы.
Четыре подружки решили на длинных весенних выходных махнуть за солнцем и теплом в Италию, благо из Таллинна есть прямые рейсы в Рим. "Мы забронировали жилье через Airbnb, которое обошлось нам в 900 евро на четверых. В подтверждении было сразу обозначено, что если мы приезжаем после полуночи, то для того, чтобы попасть в квартиру, нужно доплатить 30 евро", - рассказывает Мари о путешествии в Вечный город.