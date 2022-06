ФОТО | Найденный на улице Лоотси остов средневекового судна может быть крупнейшей находкой в Балтийском море

Eesti arheoloogid on tipptasemel ja saanud meie piirkonna parimaid leide, räägib Tammet. "Meie leiumaterjal on Põhja-Euroopa üks parimaid. Võtke näiteks Salme laev, varem leitud kogevrakid jne. Need näitavad, et oleme läbi aastasadade olnud väga avatud piirkond. Me pole kunagi olnud ja pole ka täna perifeeria", sõnab ta lõpetuseks.