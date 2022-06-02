ФОТО | Найденный на улице Лоотси остов средневекового судна может быть крупнейшей находкой в Балтийском море
Одна из самых интересных археологических находок в истории Эстонии произошла при строительстве офисного здания на улице Лоотси. По словам археолога Михкеля Таммета, нельзя исключать, что остов средневекового когга может быть самым большим судном, когда-либо найденным в Балтийском море.
В Эстонии часто находили остовы древних кораблей. Так, например, в 2008 года на Сааремаа в Сальме наши археологи обнаружили захоронения викингов - обломки двух кораблей со скелетами и предметами древности. Тем не менее, найденный на улице Лоотси остов средневекового корабля является старейшим и самым большим из всех ранее обнаруженных в Эстонии. Длина судна составляет 24 метра, ширина - девять метров. Древесина, которая использовалась для строительства когга, относится к XIII веку.
Кроме того, как рассказал археолог Михкель Таммет, в ходе раскопок был найден уникальный морской компас XIV века. "У компаса сохранился корпус вместе со стабилизирующим кольцом и "розой ветров", изготовленной из олова и меди. Отсутствует только стрелка", - рассказывает археолог.
По его словам, до этого момента историки и археологи знали о подобных морских компасах только из сохранившихся письменных источников и чертежей средневековых морских компасов. "На данный момент мы относим корабль к XIV веку. Таких старых компасов ранее обнаружено не было. Находили похожие, но иной конструкции, относящиеся к XVI веку. В них "роза ветров" тоненькая, сделана из кожи или бумаги с прикрепленным кольцом, внутри которого приклеена стрелка. А таких архаичных, где "роза ветров" находится под стрелкой и которую можно отдельно крутить, до сих пор найдено не было", - сказал Таммет.
Сейчас ведется работа по сбору информации относительно этого компаса. "В древности ручные компасы долгое время использовались в Китае и других странах Азии, их даже находили, но они отличаются от классических морских компасов, старейшие экземпляры которых в руки археологов ранее не попадались. В настоящее время Эстонский морской музей пытается связаться с другими европейскими морскими музеями, чтобы узнать, когда подобные конструкции могли использоваться. В любом случае это уникальная находка", — говорит он.
Михкель Таммет с оптимизмом смотрит на возможность экспонировать корабль и компас в музее. "Решение остается за Морским музеем, но пока можно предположить, что публика все же сможет увидеть затонувший корабль и обнаруженные на нем находки. Сам компас необходимо "законсервировать", создав подходящую для сохранения среду, близкую к той, в которой компас находился в течение столетий. Эта среда не должна быть слишком кислой или щелочной, а это означает, что каких-либо препятствий для выставления компаса в музее возникнуть не должно", - сказал археолог.
По словам Таммета, обнаруженный остов на улице Лоотси — одна из самых примечательных археологических находок в истории Эстонии. "Я бы сравнил его с кораблем, найденным в Кадриорге, который теперь можно посмотреть в Морском музее. Но по своим размерам и сохранности деревянных деталей корабль на улице Лоотси превосходит другие находки. "Возможно, это самое большое судно типа "когг", когда-либо найденное в Балтийском море», — подчеркивает он.
Eesti arheoloogid on tipptasemel ja saanud meie piirkonna parimaid leide, räägib Tammet. "Meie leiumaterjal on Põhja-Euroopa üks parimaid. Võtke näiteks Salme laev, varem leitud kogevrakid jne. Need näitavad, et oleme läbi aastasadade olnud väga avatud piirkond. Me pole kunagi olnud ja pole ka täna perifeeria", sõnab ta lõpetuseks.