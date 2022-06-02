ФОТО | Найденный на улице Лоотси остов средневекового судна может быть крупнейшей находкой в Балтийском море

В Эстонии часто находили остовы древних кораблей. Так, например, в 2008 года на Сааремаа в Сальме наши археологи обнаружили захоронения викингов - обломки двух кораблей со скелетами и предметами древности. Тем не менее, найденный на улице Лоотси остов средневекового корабля является старейшим и самым большим из всех ранее обнаруженных в Эстонии. Длина судна составляет 24 метра, ширина - девять метров. Древесина, которая использовалась для строительства когга, относится к XIII веку.

Кроме того, как рассказал археолог Михкель Таммет, в ходе раскопок был найден уникальный морской компас XIV века. "У компаса сохранился корпус вместе со стабилизирующим кольцом и "розой ветров", изготовленной из олова и меди. Отсутствует только стрелка", - рассказывает археолог.

По его словам, до этого момента историки и археологи знали о подобных морских компасах только из сохранившихся письменных источников и чертежей средневековых морских компасов. "На данный момент мы относим корабль к XIV веку. Таких старых компасов ранее обнаружено не было. Находили похожие, но иной конструкции, относящиеся к XVI веку. В них "роза ветров" тоненькая, сделана из кожи или бумаги с прикрепленным кольцом, внутри которого приклеена стрелка. А таких архаичных, где "роза ветров" находится под стрелкой и которую можно отдельно крутить, до сих пор найдено не было", - сказал Таммет.

Сейчас ведется работа по сбору информации относительно этого компаса. "В древности ручные компасы долгое время использовались в Китае и других странах Азии, их даже находили, но они отличаются от классических морских компасов, старейшие экземпляры которых в руки археологов ранее не попадались. В настоящее время Эстонский морской музей пытается связаться с другими европейскими морскими музеями, чтобы узнать, когда подобные конструкции могли использоваться. В любом случае это уникальная находка", — говорит он.