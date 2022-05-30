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30.05.2022, 09:18

ФОТО | В Лувре картину "Мона Лиза" измазали тортом

 
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775530469
ФОТО: Scanpix | FRANCOIS GUILLOT

Вчера посетитель главного музея Парижа бросил тортом в знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"). К счастью, картина не пострадала, так как находилась за защитным стеклом.

Сообщается, что нападавший был в парике и на инвалидной коляске. Охрана выгнала его из музея, а сотрудники музея начали уборку помещения. Личность и мотивы вандала, испачкавшего всемирно известное произведение, неизвестны, хотя издание Daily Wire со ссылкой на очевидца сообщает, что своими действиям мужчина пытался привлечь внимание к экологическим проблемам.

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