30.05.2022, 09:18
ФОТО | В Лувре картину "Мона Лиза" измазали тортом
ФОТО: Scanpix | FRANCOIS GUILLOT
Вчера посетитель главного музея Парижа бросил тортом в знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"). К счастью, картина не пострадала, так как находилась за защитным стеклом.
Сообщается, что нападавший был в парике и на инвалидной коляске. Охрана выгнала его из музея, а сотрудники музея начали уборку помещения. Личность и мотивы вандала, испачкавшего всемирно известное произведение, неизвестны, хотя издание Daily Wire со ссылкой на очевидца сообщает, что своими действиям мужчина пытался привлечь внимание к экологическим проблемам.