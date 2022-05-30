ФОТО | В Лувре картину "Мона Лиза" измазали тортом

Сообщается, что нападавший был в парике и на инвалидной коляске. Охрана выгнала его из музея, а сотрудники музея начали уборку помещения. Личность и мотивы вандала, испачкавшего всемирно известное произведение, неизвестны, хотя издание Daily Wire со ссылкой на очевидца сообщает, что своими действиям мужчина пытался привлечь внимание к экологическим проблемам.