ФОТО | Пицца с миногой, салат с тюльпаном и очередь за шашлыком. Как прошла дегустационная ярмарка "Вкусы Нарвы"

На входе в ярмарку можно было приобрести купоны по 2 евро, чтобы потратить их в палатках участвующих в ярмарке кафе и ресторанах. За один купон можно получить одно блюдо на выбор в любой палатке, а во многих из них вдобавок шли бесплатные чай, кофе или лимонад.

На дегустационной ярмарке можно было попробовать и любимы всеми блюда, как шашлык, мини-гамбургеры и картошку во фритюре, и более изысканные и необычные блюда. Кстати, самая большая очередь на фестивале стояла именно к палатке с шашлыком Kuradigrill и "хвост" неизменно оставался длинным.

Самые необычные блюда, несомненно, были у ресторана Franzia. Пицца с миногой, которой в Ида-Вирумаа посвящен свой отдельный фестиваль, оказалась на удивление вкусной и понравится всем любителям пиццы с с морепродуктами.

Кроме того, Franzia предлагали попробовать зеленый салат с лепестками тюльпана и первоцветом весенним. Так что смело можете отправлять подаренные вам тюльпаны в салат - вкус у лепестков кисловатый и приятный, проверено на личном опыте!

Отдельно хочется также отметить вареники с грибами и трюфелем и эклеры с "филадельфией" от кафе OMA, а также красивые десерты от Kuurort из Нарва-Йыэсуу.

Смотрите галерею с дегустационной ярмарки!