ФОТО | Икарус, пекарня на Кренгольме из прошлого века и фамилия Алиш. В Нарве прошла экскурсия на ретро-автобусе с мэром Катри Райк(3)
В субботу, 28 мая, в Нарве впервые состоялась экскурсия на ретро-автобусе. Это Икарус 1979 года. Не впервые экскурсию вела мэр города – Катри Райк. В прошлом году она регулярно рассказывала об истории города на пароме Caroline.
"Я действительно очень люблю Нарву, - говорит Райк. - На мой взгляд, история Нарвы важна всем, не важно, по-эстонски ты говоришь или по-русски. Я – историк. Факты, например, которые я приводила в автобусе про XVI столетие – это тематика моей докторской диссертации".
Экскурсию придумали спонтанно: на переговоры о сотрудничестве в Нарву приехали представители компании Lux Express. Они рассказали между делом, что у них есть ретро-автобус торговой марки Ikarus 255. Так родилась идея. Ее решили протестировать во время фестиваля «Вкусы Нарвы», потому что в это время в город приехали гости из других городов.
"Автобус 1979 года, – рассказывает Ольга Смирнова, старший специалист по туризму. – Конец семидесятых-начало восмидесятых – это время расцвета для Нарвы. Мы подумали, что такой момент символичен. Когда открылась форма регистрации, то за 20 минут рейс с Катри Райк, который должен был быть на русском языке, полностью забронировали. И в течение следующих суток был заполнен рейс на эстонском языке с другим ведущим – Денисом Бьоркландом. Нам звонили, говорили, что форма не работает, спрашивали, как попасть? Мы поняли, что интерес есть, будем обсуждать с Lux Express возможность проводить такие экскурсии хотя бы раз в месяц в рамках больших мероприятий".
Икарус довез участников экскурсии до района Кренгольма. Дальше – пешком под истории мэра о славном прошлом Нарвы. Катри рассказала об архитекторах, внесших большой вклад в облик города, особенно много об Павле Алише. Еще о путешественниках, посетивших город и писавших о нем, о людях, которые здесь жили, о некоторых зданиях, которые восстановили после Второй мировой войны, и о том, как это происходило. Живо, с зарисовками из бытовой жизни. После поездки осталось ощущение, словно прошлась по Кренгольму столетней давности. Вот – уникальный роддом, вот – любимая кондитерская, здесь – тюрьма, казармы. А на этом месте – полоскали белье. После такого погружения город становится близким и родным. И про женщин 80-х: какими они были модницами, как заботились о том, чтобы красиво одевать своих детей. Как мостик в будущее, прозвучали слова мэра о том, что собственник территории, где стоит уже заброшенное здание бывшего Дворца культуры имени Герасимова, хочет все-таки сделать нормальный парк на том месте. Получится ли – большой вопрос, но желание такое у него появилось.