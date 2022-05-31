ФОТО | Икарус, пекарня на Кренгольме из прошлого века и фамилия Алиш. В Нарве прошла экскурсия на ретро-автобусе с мэром Катри Райк

"Я действительно очень люблю Нарву, - говорит Райк. - На мой взгляд, история Нарвы важна всем, не важно, по-эстонски ты говоришь или по-русски. Я – историк. Факты, например, которые я приводила в автобусе про XVI столетие – это тематика моей докторской диссертации".

Экскурсию придумали спонтанно: на переговоры о сотрудничестве в Нарву приехали представители компании Lux Express. Они рассказали между делом, что у них есть ретро-автобус торговой марки Ikarus 255. Так родилась идея. Ее решили протестировать во время фестиваля «Вкусы Нарвы», потому что в это время в город приехали гости из других городов.

"Автобус 1979 года, – рассказывает Ольга Смирнова, старший специалист по туризму. – Конец семидесятых-начало восмидесятых – это время расцвета для Нарвы. Мы подумали, что такой момент символичен. Когда открылась форма регистрации, то за 20 минут рейс с Катри Райк, который должен был быть на русском языке, полностью забронировали. И в течение следующих суток был заполнен рейс на эстонском языке с другим ведущим – Денисом Бьоркландом. Нам звонили, говорили, что форма не работает, спрашивали, как попасть? Мы поняли, что интерес есть, будем обсуждать с Lux Express возможность проводить такие экскурсии хотя бы раз в месяц в рамках больших мероприятий".