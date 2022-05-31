Италия отменяет все ковидные ограничения для туристов

C 1 июня у путешественников не будут проверять сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты и справку о перенесенной болезни. Кроме того, с 15 июня будет отменен масочный режим в музеях, кинотеатрах, театрах и на закрытых мероприятиях.