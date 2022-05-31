31.05.2022, 18:15
Италия отменяет все ковидные ограничения для туристов
ФОТО: Photo by Jack Ward on Unsplash |
С 1 июня Италия отменяет все ковидные ограничения, действовавшие для туристов при въезде в страну.
C 1 июня у путешественников не будут проверять сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты и справку о перенесенной болезни. Кроме того, с 15 июня будет отменен масочный режим в музеях, кинотеатрах, театрах и на закрытых мероприятиях.
В сообщении министерства здравоохранения Италии сказано, что действие GreenPass («Зеленого сертификата») для въезда в Италию, срок которого истекает 31 мая, не будет продлено