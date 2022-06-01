ВИДЕО и ФОТО | Хаос в европейских аэропортах. Небывалые очереди наблюдаются даже в Таллинне

Вероятно, этим летом европейским туристам придется запастись терпением, так как аэропорты уже сталкиваются с целым рядом проблем. По словам экспертов, никто не мог предвидеть настолько большую нагрузку, которая свалится на европейские воздушные гавани после двух лет затишья. Уже сейчас сообщается о больших очередях, задержках рейсов и технических сбоях.