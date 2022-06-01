01.06.2022, 07:00
ВИДЕО и ФОТО | Хаос в европейских аэропортах. Небывалые очереди наблюдаются даже в Таллинне(2)
ФОТО: Twitter | Pilt: Paul Trueman/Twitter
В преддверии сезона летних отпусков в европейских аэропортах царит настоящий хаос, причиной которого является нехватка персонала, а также влияние последствий пандемии коронавируса. Вчера утром в результате технического сбоя, на несколько часов нарушившего работу лент в зоне проверки пассажиров, большие очереди образовались и в Таллиннском аэропорту.