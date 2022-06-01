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01.06.2022, 07:00

ВИДЕО и ФОТО | Хаос в европейских аэропортах. Небывалые очереди наблюдаются даже в Таллинне

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На прошлых выходных из-за огромных очередей в европейских аэропортах тысячи пассажиров опоздали на свои рейсы
На прошлых выходных из-за огромных очередей в европейских аэропортах тысячи пассажиров опоздали на свои рейсы
ФОТО: Twitter | Pilt: Paul Trueman/Twitter

В преддверии сезона летних отпусков в европейских аэропортах царит настоящий хаос, причиной которого является нехватка персонала, а также влияние последствий пандемии коронавируса. Вчера утром в результате технического сбоя, на несколько часов нарушившего работу лент в зоне проверки пассажиров, большие очереди образовались и в Таллиннском аэропорту.

Вероятно, этим летом европейским туристам придется запастись терпением, так как аэропорты уже сталкиваются с целым рядом проблем. По словам экспертов, никто не мог предвидеть настолько большую нагрузку, которая свалится на европейские воздушные гавани после двух лет затишья. Уже сейчас сообщается о больших очередях, задержках рейсов и технических сбоях.

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