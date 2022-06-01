ФОТО | В Ираке из-под воды показался древний город с дворцом

В последние месяцы Ирак сильно пострадал от сильной засухи, и уровень водохранилища Мосула понизили, чтобы предотвратить гибель урожая. Благодаря этому из воды поднялись руины древнего города. Среди руин есть дворец и нескольких других крупных построек, возраст которых оценивается в 3400 лет, пишет "Моя Планета".

Ученые считают, что руины могут принадлежать древнему городу Закику — оживленному центру империи Митанни, процветавшей на берегах реки Тигр между 1550 и 1350 годами до нашей эры. Город, который называют «потерянной Атлантидой», поднимается из воды уже не в первый раз. В 2018 году вода отступила настолько, что у археологов было короткое время, чтобы обнаружить руины. Спустя три года это произошло еще раз, и ученые более подробно изучили древний город.

Помимо дворца, найденного в 2018 году, в этот раз исследователи обнаружили еще несколько интересных сооружений. К ним относятся большое укрепление со стеной и башнями, промышленный комплекс и огромное многоэтажное складское здание. Все строения относятся к периоду империи Митанни.

"Огромное здание магазина имеет особое значение, потому что в нем должно было храниться огромное количество товаров, вероятно, привезенных со всего региона", — отмечает один из археологов. Стены из сырцового кирпича довольно неплохо сохранились, учитывая, что они находились под водой более 40 лет. Также сохранить здания помогло то, что во время разрушительного землетрясения в 1350 г. до н.э. неповрежденные стены завалило щебнем.

Археологи также обнаружили в древнем городе несколько керамических кувшинов, содержащих более 100 необожженных глиняных табличек с клинописными надписями, датируемыми средним ассирийским периодом. Ученые надеются, что эти записи могут содержать информацию о том, кто жил в городе, и, возможно, даже о самом землетрясении, которое привело к его гибели. Удивительно, что клинописные таблички, сделанные из необожженной глины, не разрушились после десятилетий под водой.