01.06.2022, 18:28
ФОТО | "Экскурсия, которая никогда не состоится": в Украине почтили память погибших детей
ФОТО: Shutterstock |
1 июня, в Международный день защиты детей, во Львове провели акцию памяти 243 детей, которые погибли в Украине с начала войны. В центре города поставили пустые школьные автобусы с детскими игрушками и бейджиками с именами погибших на сидениях.
"Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов", — написал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовый. Он призвал мир «объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления".
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