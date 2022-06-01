ФОТО | "Экскурсия, которая никогда не состоится": в Украине почтили память погибших детей

"Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов", — написал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовый. Он призвал мир «объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления".