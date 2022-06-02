ОБЗОР | Едем в отпуск: в какие страны Европы можно въехать без каких-либо ограничений

Испания – несмотря на то, что это одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отдыхающие по-прежнему должны при въезде в страну предъявлять сертификат о вакцинации, о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на COVID-19. При этом стоит учитывать, что справка о вакцинации действует здесь 270 дней после второй дозы вакцины (в случае бустерной дозы срок еще дольше). Справка о перенесенной болезни действует в течение 180 дней с момента выздоровления. Исключения - дети младше 12 лет.

Однако в самой Испании многие ограничения отменены - например, больше не нужно носить маску в общественных местах.