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02.06.2022, 14:38

ОБЗОР | Едем в отпуск: в какие страны Европы можно въехать без каких-либо ограничений

 
Euroopa riikide lipud
Euroopa riikide lipud
ФОТО: Shutterstock |

С 1 июня во многих европейских государствах наконец-то отменили коронавирусные ограничения. Однако есть страны, для въезда в которые по-прежнему нужно иметь справку о вакцинации или тест на COVID-19.

Список стран, для въезда в которые больше не нужно предъявлять справку о вакцинации или тест на COVID-19.

  • Австрия

  • Албания

  • Армения

  • Бельгия

  • Болгария

  • Ирландия

  • Исландия

  • Италия

  • Нидерланды

  • Хорватия

  • Греция

  • Кипр

  • Литва

  • Латвия

  • Люксембург

  • Черногория

  • Молдова

  • Норвегия

  • Польша

  • Франция

  • Швеция

  • Румыния

  • Германия (по меньшей мере до конца августа)

  • Сербия

  • Словакия

  • Словения

  • Швейцария

  • Дания

  • Чехия

  • Турция

  • Венгрия

  • Великобритания

Ограничения действуют в следующих странах:

  • Испания – несмотря на то, что это одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отдыхающие по-прежнему должны при въезде в страну предъявлять сертификат о вакцинации, о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на COVID-19. При этом стоит учитывать, что справка о вакцинации действует здесь 270 дней после второй дозы вакцины (в случае бустерной дозы срок еще дольше). Справка о перенесенной болезни действует в течение 180 дней с момента выздоровления. Исключения - дети младше 12 лет.
    Однако в самой Испании многие ограничения отменены - например, больше не нужно носить маску в общественных местах.

  • Mальтa – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 6 лет.

  • Португалия – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 12 лет.

  • Финляндия – до 05.06.2022 действуют правила, согласно которым для въезда в страну нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (в случае въезда в страну по тесту необходимо повторное тестирование через 3-5 дней после пересечения границы).

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