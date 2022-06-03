Передвижная выставка Vabamu начинает свой путь с Нарвы
Цель Vabamu - с помощью выставки напомнить, что свобода и демократия не являются чем-то само собой разумеющимся. Вклад каждого человека в построение и поддержание независимой демократии очень важен.
“Эстония вновь обрела независимость: 30 лет свободы и ответственности” - интерактивная передвижная выставка, которая рассказывает истории о нашей стране и демократии, а также демонстрирует, какое значение имеет для нас свобода и какие изменения она за собой влечет. Выставка была создана в 2021 году к годовщине восстановления независимости Эстонии, жители 15 городов по всей Эстонии уже успели ее посетить. В этом году обновленную выставку можно будет увидеть в четырех местах. Путь выставки начнется с города Нарвы.
Сандер Альтров, руководитель проекта передвижной выставки: “Выставка предоставляет обзор самых важных событий и политических решений во вновь обретшей независимость Эстонии”.
“Поскольку прошлым летом интерес к выставке был очень высок, мы решили провести небольшой тур и этим летом”, — добавил Альтров.
Путешествующая по Эстонии интерактивная выставка “Эстония вновь обрела независимость: 30 лет свободы и ответственности” на эстонском и русском языках рассказывает трогательные и информативные истории, много интересного на ней могут найти как взрослые, так и дети.
Выставку можно увидеть:
4.06, 14:00 – 20:00, на Днях города в Нарве (Парк EV100)
8.–9.07, 11:00 - 19:00, в Хаапсалу на TAFF:fest
23.–24.07, 11:00 - 19:00, в Тырва на фестивале Огня
6.–7.08, 11:00 - 19:00, на Днях моря в Курессааре.
Создание выставки поддержал Фонд “Открытая Эстония”.