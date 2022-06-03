Передвижная выставка Vabamu начинает свой путь с Нарвы

“Эстония вновь обрела независимость: 30 лет свободы и ответственности” - интерактивная передвижная выставка, которая рассказывает истории о нашей стране и демократии, а также демонстрирует, какое значение имеет для нас свобода и какие изменения она за собой влечет. Выставка была создана в 2021 году к годовщине восстановления независимости Эстонии, жители 15 городов по всей Эстонии уже успели ее посетить. В этом году обновленную выставку можно будет увидеть в четырех местах. Путь выставки начнется с города Нарвы.