Невероятно! От инструктора по дайвингу до работы в морской полиции: как эстонка ловит контрабандистов на экзотических островах(2)
Эстонка Кадри Куллеркупп (41 год) уже 20 лет живет на экзотических островах Теркс и Кайкос. Совсем недавно она решила круто изменить свою жизнь и стала первой женщиной, получившей постоянную работу в морской полиции страны.
Большую часть своей жизни Кадри прожила за границей: в Египте, Италии, Испании и США. После прохождения в Соединенных Штатах курсов инструктора по дайвингу ей предложили работу на островах Теркс и Кайкос - британской заморской территории, в состав которой входят несколько десятков больших и малых островов. Негласно эти острова относят к бассейну Карибского моря, хотя с географической точки зрения никакого отношения к этому морю они не имеют.
"Я думала, что поработаю там годик, а в итоге оказалось 20 лет".
Последние 15 лет Кадри работала капитаном - сначала на катерах для дайвинга, а потом и на чартерных рейсах.