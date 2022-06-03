Туроператор Kidy Tour OÜ прекращает свою деятельность

Kidy Tour OÜ подтвердил департаменту, что путешественникам, чьи пакетные туры были отменены или чьи подарочные карты на пакетные туры не были реализованы, оплаченные суммы были возвращены или договор на пакетный тур, с согласия путешественника, был передан другому туроператору для организации поездки. Предприятие подало ходатайство об освобождении от обязательств по гарантии.

Туроператор Kidy Tour OÜ в настоящее время имеет действующую гарантию на сумму 500 000 евро, а эмитентом гарантии является AAS BTA Baltic Insurance Company.

Гарантия туроператора используется для возврата пассажиров, заключивших договор о пакетном туре, если поездка включала в себя услугу транспортировки пассажиров; для возврата жилья при необходимости; для возврата пассажиру стоимости проезда в случае аннулирования пакета или выплаты компенсации за аннулированную часть пакета, а также возврат средств за неиспользованные пакетные подарочные карты.

Важно убедиться, что у туроператора нет обязательств, на которые распространяется гарантия.

В связи с этим, TTJA ждет заявлений от путешественников:

- заключивших с Kidy Tour OÜ договор о пакетном путешествии, который туроператор не выполнил, или им не было достигнуто соглашение об исполнении тура другим туроператором;

- у которых имеются неиспользованные подарочные карты пакетного путешествия, выданные Kidy Tour OÜ.

Заявление вместе с документами, на которых основывается претензия, необходимо отправить на электронную почту TTJA info@ttja.ee не позднее 22.06.2022 г.

Несвоевременно предъявленные претензии не могут быть удовлетворены за счет гарантии турфирмы.