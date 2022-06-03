Таллиннский ботанический сад приглашает посетить обновленный альпинарий
В понедельник, 6 июня, в 16 часов в Таллиннском ботаническом саду состоится торжественное открытие реконструированного альпинария, в котором представлены растущие в горах растения. Однако уже в субботу, 4 июня, можно посетить экскурсии по альпинарию, они пройдут на эстонском и русском языке.
«Прошедший реновацию альпинарий – одна из крупнейших инвестиций, которая поможет Ботаническому саду продолжить работу на высоком уровне, а посетителям – увидеть ее результаты. Надеюсь, что теплая погода, которую обещают на следующей неделе, привлечет в Ботанический сад много людей, желающих во время приятной прогулки ознакомиться с альпинарием и другими интересными экспозициями», - сказал вице-мэр Владимир Свет.
Альпинарий вновь стал одним из самых красочных и привлекательных мест Таллиннского ботанического сада, теперь здесь удобнее знакомиться с растениями, гулять и отдыхать. Естественный ареал растений альпинария находится в основном в горах, арктических районах и степях Европы, Азии и Северной Америки. Прогулки по обновленному альпинарию помогут ответить на вопросы: почему мир горных растений столь разнообразен, как выглядят альпийские растения и почему их нужно беречь, что такое сад в расщелине и многие другие.
Старший садовник коллекции альпинария Таллиннского ботанического сада Криста Киротар рассказала, что растущие в горах растения из-за своей необычной внешности всегда были популярны среди посетителей. «Наша коллекция горных растений была основана еще когда растения выращивались в Таллинне на улице Моони, до того, как ботанический сад был основан в Клоостриметса, - пояснила Киротар. – Построенная в 1970-е годы и представляющая составленную в предшествующие годы растительную систематику экспозиция после основательной реновации стала, по сути, расширенным альпинарием, теперь при посадке растений используются географический и экологический принципы. Это означает, что подходящее место для произрастания подобрано растениям, происходящим как из тенистого горного леса, так и с пышного альпийского луга, а также настоящим альпийским растениям».
Экскурсии в альпинарии состоятся 4 июня в 11:00 и 14:00 на эстонском языке и в 13:00 на русском языке. Зарегистрироваться можно по адресу: bit.ly/mägitaimed.
Торжественное открытие альпинария состоится в понедельник, 6 июня, в 16:00. В мероприятии примут участие вице-мэр Владимир Свет, представители предприятия ландшафтного дизайна OÜ Kivisilla и строителя альпинария AS Terrat. Рядом с альпинарием можно увидеть обзорную выставку о его формировании, начиная с 1970-х.
Альпинарий Таллиннского ботанического сада 1970–2022
В 1970–1975 гг. была построена и засажена экспозиция коллекции горных растений Таллиннского ботанического сада. Сооружение из местного плитняка с террасами, дорожками и лестницами назвали альпинарием.
В 1976 году перед посетителями открылся замечательный вид. В 1980-х в ботаническом саду было много посетителей, но не хватало рабочих рук. В 1990-х, после небольшого ремонта террас часть из них стали выкашивать и наряду с форзицией здесь росли сорта ириса. В начале нового тысячелетия ближе переехала коллекция луковичных. В 2007 году горные растения переместили на верхние террасы и отремонтировали обвалившийся край пруда. Однако в связи с экономическим спадом работы не были завершены. За цветущими ирисами горные растения по-прежнему выглядели хорошо, но стены вокруг них разрушались. В 2020 году вся территория наконец была полностью реконструирована и отныне называется «горным садом». Сегодня здесь снова растут растения с разных горных высот со всего мира.