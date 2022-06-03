Таллиннский аэропорт бьет рекорды по количеству рейсов и пассажиров

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, количество пассажиров в часы пик уже достигло докризисного уровня и происходит интенсивное восстановление авиационного сообщения. «В последние недели средства массовой информации активно освещают длинные очереди в аэропортах во всей Европе, вызванные резким увеличением числа пассажиров в сочетании с нехваткой персонала. Мы вместе с нашими партнерами прилагаем ежедневные усилия ради привлечения новых работников и обеспечения неизменно высокого качества обслуживания. Но ради максимально комфортного и приятного начала каждой поездки мы настоятельно просим всех пассажиров прибывать в аэропорт по меньшей мере за 2 часа до вылета. Все пассажиры также обязаны помещать в ручную кладь только разрешенные жидкости и предметы, чтобы как можно быстрее проходить проверку», сказал Пяргмяэ, добавив, что пассажирам только с ручной кладью разумнее всего регистрироваться на рейс заранее в Интернете, чтобы в аэропорту можно было сразу пройти проверку.