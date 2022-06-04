Надоело бороться с задержками рейсов? Одна из ведущих туристических компаний Эстонии меняет обслуживающую авиакомпанию(1)
Последние несколько недель туристический рынок Эстонии сотрясали многочисленные жалобы жителей Эстонии на многочасовые задержки рейсов авиакомпании Smartlynx. Путешественники писали о сорванных планах, о 12-часовом ожидании в аэропорту и испорченном отпуске. Обратная связь возымела действие и одна из ведущих туристических компаний Эстонии объявила о смене авиаперевозчика.
На своей страничке в социальной сети Facebook туристическая компания TEZ Tour сообщила, что решила сменить авиаперевозчика, обслуживающего чартерные рейсы.
"Дорогие путешественники, мы искренне извиняемся за задержки рейсов, произошедшие за последние недели. Сообщаем, что в свете последних задержек и вытекающей из этого неудовлетворенностью клиентов мы заменяем авиакомпанию. Безопасность и благополучие путешественников всегда будут оставаться для нас приоритетом номер 1. Нашими новыми партнерами в этом сезоне станут турецкая авиакомпания Freebird Airlines, в предыдущем сотрудничестве зарекомендовавшая себя надежным партнером, и GetJet Airlines, которая успешно обслуживает литовских пассажиров TEZ Tour. Мы сделали все от себя зависящее, чтобы даты вылетов остались прежними, но, к сожалению, смена партнера в середине сезона все же влияет на время рейсов. Мы просим отнестись с пониманием и благодарим вас за вашу постоянную поддержку!"