ФОТО | Креветки в шоколаде и "сыр священника". Tallink представил новое меню и зажигательную шоу-программу

Всего в новом меню шведского стола Tallink сейчас 148 различных блюд. При этом 30% всего меню бодхдит для веганов. Концепция нового меню шведского стола ресторана Grande Buffet построена по принципу сезонных тематических столов, подчёркивающих богатые традиции национальной кухни жителей региона Балтийского моря. Тематические столы в меню меняются четыре раза в год.

Открывающий летний сезон традиционный для Швеции буфет Smörgåsbord, от которого изначально и пошел термин "шведский стол", предлагает широкий выбор классических холодных закусок, которые, в соответствии со скандинавскими традициями, включают многочисленные рыбные блюда, приготовленные из сельди и креветок. На нем можно попробовать особые закуски, некоторые из которых, как "сыр священника" и шведскую селедку, в Эстонии очень сложно найти. Сюрстрёмминг, к счастью или к сожалению, на нем нет.

Отдельно шеф-повар порекомендовал попробовать вот такую закуску - креветку в шоколаде. Для этого нужно взять отварную креветку и обмакнуть ее в шоколадный фонтан, как это демонстрирует на фото ниже Ану Саагим.

Смотрите, кто еще пришел на презентацию нового меню Tallink!



