Поездки на болота, в Нарву и Копли: жители Эстонии начинают вновь изучать свою страну?(1)
Лето, сезон отпусков и длинных белых ночей. Гиды отмечают, что местные жители активны в изучение Эстонии. И эта тенденция не уменьшается, а увеличивается. RusDelfi поговорил с Наталей Праунинай, живущей всю жизнь в Таллинне и проводящей экскурсии уже на протяжении четырнадцати лет.
— Участвуют ли в экскурсиях жители Эстонии? Изучают ли они свою страну?
— Если брать жителей Таллинна, то можно сказать так: были те, которые всегда ходили на экскурсии и отправлялись в поездки по Эстонии. Но были и такие, кому такой формат был неинтересен. Ковид изменил ситуацию, многие туристы, которые раньше предпочитали отдыхать за пределами Эстонии, вынуждены были пересмотреть формат. И стали изучать и наслаждаться нашей маленькой страной. Прошлый год показал большой интерес к экскурсиям и особенно поездкам. И это здорово!
—Какие экскурсии популярны сейчас?
— Чаще всего наши дорогие соотечественники заказывают тематические экскурсии. Среди моих заказчиков есть настоящие эрудиты, хорошо знающие историю Таллинна, например. Но тематические экскурсии — это и компоновка информации, и оригинальные маршруты, что привлекает. Кстати, ковид меня лично подтолкнул к поездкам на «морковке»: многие знаю, что так называются у нас электрички. Мини-группами мы отправляемся в поездки в Небесные Палаты. В Нарве умудрилась составить пеший маршрут без обзора хрущевок, только красивые здания. И он пользуется спросом. Так что наши жители активны в изучение городов Эстонии.
—Какие экскурсии набирают обороты?
— Активные родители хотят расширять кругозор своим детям, поэтому есть запросы к интересным игровым программам. А это, в первую очередь, квесты. Также, возможно, из-за нашей интенсивной и сейчас непонятной жизни привлекают экскурсии, связанные с мифологией, легендами. Благодаря таким экскурсиям люди отвлекаются от реалий. Есть вариант ностальгии: жили, работали. К ним можно отнести экскурсии по кварталам, к примеру, Ноблесснер, Роттерманни, Фале квартал, Коплиские линии. Вижу, что людям стали интересны и природные туры в окрестностях Таллинна. Поход-экскурсия на Аэгна пользуется сейчас спросом. Люди хотят изучать историю, места страны, в которой живут. Потому что новые впечатления, новые знания, новые возможности. Все это прекрасно расширяет кругозор, а человек стремится к своему совершенству —развитию.
—Топ-5 мест, где просто обязан побывать житель Эстонии?
— Удивлю, наверно, но это Нарва! Она очень красивая и интересная, надо просто правильно ходить. Назову также Таеваскоя. Это место требует времени, спокойного настроя. И тогда точно оно себя покажет. Обязательно стоит посетить Аэгна. Удивительный, совершенно природный, исторический остров. А еще — болота Виру, но постараться приехать на рассвете, часа в 4 утра, или на закате. Еще одно место — деревня Кясму. Обязательно с обедом и интересными рассказами владельца частного морского музея. Это первое, что мои ощущения выдали из мест, которые точно могут обрадовать, удивить и изменить мнение.
— Можно ли выделить редкие места в Эстонии, у которых есть свой потенциал, но он еще раскрывается?
—Далеко ходить не буду, прямо в Таллинне есть такое место. История сегодняшняя и история прошлого — полуостров Копли. В это место экскурсии делают очень редко, но он очень интересен. Также выделю болота Какердая, водно-спортивный центр Айду.
— Какие вы видите перспективы в этом сезоне?
— Перспективы очень интересные! Невзирая на все страшные события, достаточно много путешественников из Латвии, Литвы. Есть россияне, украинцы. Сейчас возобновляются экскурсии в привычном варианте — туристы с круизных направлений. Так что Таллинн вновь наполняется туристами, оживает и преображается!