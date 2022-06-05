Поездки на болота, в Нарву и Копли: жители Эстонии начинают вновь изучать свою страну?

— Участвуют ли в экскурсиях жители Эстонии? Изучают ли они свою страну?

— Если брать жителей Таллинна, то можно сказать так: были те, которые всегда ходили на экскурсии и отправлялись в поездки по Эстонии. Но были и такие, кому такой формат был неинтересен. Ковид изменил ситуацию, многие туристы, которые раньше предпочитали отдыхать за пределами Эстонии, вынуждены были пересмотреть формат. И стали изучать и наслаждаться нашей маленькой страной. Прошлый год показал большой интерес к экскурсиям и особенно поездкам. И это здорово!

—Какие экскурсии популярны сейчас?

— Чаще всего наши дорогие соотечественники заказывают тематические экскурсии. Среди моих заказчиков есть настоящие эрудиты, хорошо знающие историю Таллинна, например. Но тематические экскурсии — это и компоновка информации, и оригинальные маршруты, что привлекает. Кстати, ковид меня лично подтолкнул к поездкам на «морковке»: многие знаю, что так называются у нас электрички. Мини-группами мы отправляемся в поездки в Небесные Палаты. В Нарве умудрилась составить пеший маршрут без обзора хрущевок, только красивые здания. И он пользуется спросом. Так что наши жители активны в изучение городов Эстонии.

—Какие экскурсии набирают обороты?