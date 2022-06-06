ФОТО | Поездка в Нарву на ретро-автобусе — "Икарусе" 79-го года. Стоит ли это того?

Автобус Ikarus 255, рассчитанный на 36 пассажиров, был когда-то изготовлен в 1979 году в Венгрии. Сейчас он, конечно же, отреставрирован и визуально ничем не уступает современному. В автобусе даже работает старый аппарат для билетов, а занавески если не оригинальные, то сделаны в стиле, соответствующем эпохе.

Любители ретро-транспорта придут в восторг от возможности проехать на таком автобусе, особенно если они в силу своего возраста не застали такого вида автобусы на междугородних линиях. А тем, кто в свое время ни раз путешествовал на таких "Икарусах", это будет приятный момент ностальгии.

Да что уж говорить о пассажирах, если даже у случайно проходящих мимо людей такой автобус на дорогах Эстонии вызывает массу эмоций. Например, одна женщина в Силламяэ не смогла скрыть своего удивления, увидев ретро-автобус стоящий на светофоре - быть может в ее голову закралась мысль, а не попала ли она случайно назад во времени?

Теперь о плюсах и минусах самой поездки. Так как автобус все же не современный, то на дорогах он не может развивать скорость выше 80 километров в час. Поэтому при путешествии на таком автобусе стоит запастись терпением. Другой фактор, с которым придется считаться - шум в салоне автобуса, из-за которого приходится говорить на повышенных тонах. Вдобавок ко всему автобус значительно трясется во время езды - такая поездка явно не для тех, кого в дороге легко укачивает.

Во время езды в таком вот "Икарусе" понимаешь, насколько избалованы мы в современном мире, что касается транспорта. Например, автобус совсем не рассчитан на людей с гаджетами и, естественно, в нем нет ни одной розетки, к которым поколение смартфонов так привыкло. Удобства тоже есть не все: тут тебе ни откидывающихся кресел, ни карманчика для бутылки с водой, ни уж, тем более, туалета. В общем, с непривычки вы можете быть в полном шоке.