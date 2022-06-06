СМИ: Ryanair заставляет граждан ЮАР сдавать образовательный тест перед посадкой в самолет

Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший в Европе лоукостер, требует от граждан Южно-Африканской Республики (ЮАР) сдавать тест на языке африкаанс с вопросами из разных областей знаний, прежде чем им разрешается подняться на борт самолетов, совершающих рейсы в Великобританию и другие европейские страны. Об этом сообщила в воскресенье, 5 июня, британская газета Financial Times со ссылкой на нескольких человек, которые были вынуждены пройти через эту процедуру.

По данным издания, владельцев южноафриканских паспортов, в том числе проживающих в Великобритании, предупреждают, что в случае невыполнения теста им будет отказано в посадке на рейсы. При этом, как отмечает газета, африкаанс лишь третий по распространенности язык в Южной Африке, и в период апартеида на нем заставляли говорить население. Ryanair объясняет такое требование частыми случаями подделки южноафриканских паспортов. Путешественники из ЮАР обвиняют авиаперевозчика в расовой дискриминации.

Тест, оказавшийся в распоряжении FT, состоит из 15 вопросов. Например, нужно ответить, по какой стороне проезжей части осуществляется движение в ЮАР или как называется крупнейшая горная вершина страны. Авиакомпания подтвердила, что пассажирам с южноафриканскими паспортами, которые направляются в Великобританию, необходимо заполнить "простой опросник на африкаансе". "Если они не в состоянии заполнить его, им будет отказано в поездке, а средства возвращены в полном объеме", - сообщила Ryanair.