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06.06.2022, 10:45

Россия с 14 июня снимет все COVID-ограничения на въезд для иностранцев. Но есть один нюанс

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ФОТО: Photo by Nikolay Vorobyev on Unsplash |

Теперь иностранцы без ограничений смогут въезжать в Россию воздушным и морским путем. Про свободное сухопутное пересечение границы речи пока не идет. Ограничения на въезд в Россию действовали с марта 2020 года, пишет RBC.

Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня.

"Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", — сказали в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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