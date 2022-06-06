Россия с 14 июня снимет все COVID-ограничения на въезд для иностранцев. Но есть один нюанс

Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня.



"Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", — сказали в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

