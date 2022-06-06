06.06.2022, 10:45
Россия с 14 июня снимет все COVID-ограничения на въезд для иностранцев. Но есть один нюанс(4)
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Теперь иностранцы без ограничений смогут въезжать в Россию воздушным и морским путем. Про свободное сухопутное пересечение границы речи пока не идет. Ограничения на въезд в Россию действовали с марта 2020 года, пишет RBC.
Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня.
"Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", — сказали в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.