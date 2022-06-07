В Таллинне появится элитный клуб развлечений для очень богатых людей, кто за одну ночь может легко спустить миллион евро

В первой половине следующего года на улице Ратаскаеву в Старом городе Таллинна заработает новый развлекательный комплекс.

Yolo Group, один из самых успешных стартапов Эстонии, вложил около 30 миллионов евро в реконструкцию старинного здания, где когда-то располагался ресторан Du Nord, и находящуюся рядом гостиницу, известную всем под названием "St Petersbourg".

В помещениях бывшего ресторана Du Nordу будет открыто роскошное казино. Здесь не будет игровых автоматов, зазывающих неоновых вывесок и мигающих огоньков. Это будет не совсем стандартное казино - попасть сюда сможет далеко не каждый. Казино смогут посещать только члены эксклюзивного клуба Bombay Club, а также их друзья. "Это будет очень уединенное место для игр, вход только по приглашениям", — рассказывает Маарья Пярт, исполнительный директор Yolo Group.

Представители Yolo Group рассчитывают, что посетителями казино в первую очередь станут состоятельные азиаты: старые добрые друзья-игроманы из Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама и других стран азиатского региона. Некоторые из них летают на частных самолетах и готовы за вечер потратить очень большие суммы, даже миллион евро. Или больше.