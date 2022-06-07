В Таллинне появится элитный клуб развлечений для очень богатых людей, кто за одну ночь может легко спустить миллион евро(10)
Казино Bombay Club будет открыто только для членов клуба и приглашенных гостей. Целевая аудитория - богатейшие люди Азии, которые легко могут потратить один миллион евро за ночь.
В первой половине следующего года на улице Ратаскаеву в Старом городе Таллинна заработает новый развлекательный комплекс.
Yolo Group, один из самых успешных стартапов Эстонии, вложил около 30 миллионов евро в реконструкцию старинного здания, где когда-то располагался ресторан Du Nord, и находящуюся рядом гостиницу, известную всем под названием "St Petersbourg".
В помещениях бывшего ресторана Du Nordу будет открыто роскошное казино. Здесь не будет игровых автоматов, зазывающих неоновых вывесок и мигающих огоньков. Это будет не совсем стандартное казино - попасть сюда сможет далеко не каждый. Казино смогут посещать только члены эксклюзивного клуба Bombay Club, а также их друзья. "Это будет очень уединенное место для игр, вход только по приглашениям", — рассказывает Маарья Пярт, исполнительный директор Yolo Group.