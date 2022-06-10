"Тюлений отдых" больше не в тренде. RusDelfi рассказывает, как активно и интересно отдохнуть в Турции(1)
Все давно привыкли к тому, что Турция ассоциируется с отдыхом возле бассейна, на берегу моря или территории отеля, с коктейлем в руках и с неограниченным количеством разнообразной еды. Однако отпуск в Турции может быть намного большим, чем просто "тюлений отдых" в отеле. RusDelfi отправился в Турцию, чтобы развеять мифы и стереотипы о том, как там можно отдыхать.
Планируя отпуск, хочется по полной успеть насладиться новыми впечатлениями, поэтому стоит тщательно спланировать свой отдых. Чем же заняться в Турции, чтобы ваше путешествие стало особенным и осталось у вас в памяти на многие года?
Турецкий хаммам
Первое, куда стоит отправиться по приезду в Турцию – это турецкий хаммам. Это не просто баня, а целый ритуал, который окунет вас в мир волшебства восточной культуры. Ритуал состоит из нескольких этапов. Первый этап – комната для расслабления, где ваше тело немного распарится. После этого за вами придет телляк, то есть банщик, и проводит вас харарет. Там-то и начинается самое главное волшебство.
Переместившись в харарет, вас уложат на теплый мраморный пол, и первым делом телляк начнет поливать вас теплой водой, а после сделает пилинг специальной перчаткой – кесе. Прелестью этого пилинга является то, что после него ваш загар будет ровным и более устойчивым. После пилинга вас ждет мыльный массаж. Телляк формирует огромное количество пены при помощи специального мешка. А после чего начинает делать массаж. Такого рода массаж увлажняет вашу кожу за счет большого количества оливкового масла, которое содержится в пене.
После этого вас ждет закрепляющий эффект – масленый расслабляющий массаж и глиняная маска. Советуем вам выделить для хаммама целый день, ну или хотя бы часов пять, чтобы максимально насладиться восточным ритуалом.
Гора и канатная дорога Тахталы
Природа Турции настолько разнообразна и красива, что обязательно стоит выйти за ворота отеля и отправиться туда, где вы сможете насладиться всеми прелестями природы. Обязательное место для посещения – гора и канатная дорога Тахталы, или Олимпос. Это место обросло огромным количеством мифов и легенд, помимо которых, оно также поражает своими масштабами и красотой.
Вершина этой горы находится на отметке 2365 метров. Поэтому перед путешествием на Тахталы стоит тщательно подготовиться и учесть погодные условия - одеться потеплее, иначе есть риск окоченеть от холода. Лучше посетить гору в солнечную погоду, чтобы оценить всю мощь Олимпоса, но даже в пасмурный день это место не перестает захватывать дух. Подъем и спуск для взрослого обойдется в 35 евро, для ребенка с 7 до 12 лет 17,50 евро, до 6 лет – бесплатно.
Старый город Анталии (Калеичи)
Если же вы любитель истории и хотите узнать больше о восточной культуре, то Калеичи - обязательная часть вашего отпуска. Узкие улочки, невероятная архитектура, запахи специй на каждом углу – это то, что создает в этом месте невероятную атмосферу. Пройдя по старому городу, вы получите массу впечатлений и собственными глазами увидите частичку истории Турции.
Океанариум Анталия
Antalya Aquarium является вторым по величине океанариумом в Европе (хотя на этот титул претендует множество океанариумов), внутри которого находится самый большой в мире туннельный аквариум длиной 131 и шириной 3 метра. Внутри океанариума находится 40 тематических аквариумов, которые отражают уникальный подводный мир.
Океанариум поражает не только своими масштабами, но и разнообразием своих жителей, начиная от милейших скатов и заканчивая устрашающими акулами! Такое приключение придется по вкусу не только детям, но и взрослым. Посещение данного океанариума занимает в среднем 2 часа, которые пролетят, как один миг, а впечатления останутся на всю жизнь. Цена вопроса: 30 евро – взрослый, 23 евро – ребенок.
"Земля легенд"
The Land of Legends или "Земля легенд" напоминает турецкий Диснейленд, который, опять же, поразит не только детей, но и не оставит равнодушным взрослых. Это развлекательный парк, который находится недалеко от города Белек. Помимо множества аттракционов, вечером вы сможете насладиться великолепным бот-шоу, напоминающим путешествие за гранью реальности. Это шоу окунет вас в мир фантазий и приключений.
В конце канала стоит сказочный замок, возвышающийся над всем комплексом на высоте 111 метров. Лазерные шоу на этом фоне впечатляют. В фонтане Химера, напротив замка, проводятся красочные водные шоу, где фонтаны словно танцуют под мелодию, буквально растворяясь в ней.
Цена: взрослый – примерно 70 евро, ребенок – примерно 56 евро (в зависимости от курса). В цену входит: все активные горки и бассейны, шоу дельфинария, активные развлечения, цирковое шоу Маша и Медведь
Зеленый каньон
Ну и вишенкой на торте вашего турецкого отдыха должен стать тур по Зеленому каньону. Природа одарила это место невероятной красотой - правда, лучше сказать, что красотой его одарили люди, ведь оно было создано искусственно. Это одно из самых красивых мест, которое определенно стоит посетить. Зеленый цвет воды одновременно пугает и завораживает своей природной магией. Горы, стремящиеся прямо в небо, захватывают дух, а у самого места просто невероятная энергетика.
Путешествуя по каньону, вам предложат искупаться в нем. Не отказывайтесь! Ведь вода богата на полезные минералы, да и когда еще выдастся такая возможность. Вы об этом точно не пожалеете. Цены на посещение могут быть разными, зависит от туроператора.
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