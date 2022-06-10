"Тюлений отдых" больше не в тренде. RusDelfi рассказывает, как активно и интересно отдохнуть в Турции

Планируя отпуск, хочется по полной успеть насладиться новыми впечатлениями, поэтому стоит тщательно спланировать свой отдых. Чем же заняться в Турции, чтобы ваше путешествие стало особенным и осталось у вас в памяти на многие года?

Турецкий хаммам

Первое, куда стоит отправиться по приезду в Турцию – это турецкий хаммам. Это не просто баня, а целый ритуал, который окунет вас в мир волшебства восточной культуры. Ритуал состоит из нескольких этапов. Первый этап – комната для расслабления, где ваше тело немного распарится. После этого за вами придет телляк, то есть банщик, и проводит вас харарет. Там-то и начинается самое главное волшебство.

Переместившись в харарет, вас уложат на теплый мраморный пол, и первым делом телляк начнет поливать вас теплой водой, а после сделает пилинг специальной перчаткой – кесе. Прелестью этого пилинга является то, что после него ваш загар будет ровным и более устойчивым. После пилинга вас ждет мыльный массаж. Телляк формирует огромное количество пены при помощи специального мешка. А после чего начинает делать массаж. Такого рода массаж увлажняет вашу кожу за счет большого количества оливкового масла, которое содержится в пене.

После этого вас ждет закрепляющий эффект – масленый расслабляющий массаж и глиняная маска. Советуем вам выделить для хаммама целый день, ну или хотя бы часов пять, чтобы максимально насладиться восточным ритуалом.

Гора и канатная дорога Тахталы

Природа Турции настолько разнообразна и красива, что обязательно стоит выйти за ворота отеля и отправиться туда, где вы сможете насладиться всеми прелестями природы. Обязательное место для посещения – гора и канатная дорога Тахталы, или Олимпос. Это место обросло огромным количеством мифов и легенд, помимо которых, оно также поражает своими масштабами и красотой.