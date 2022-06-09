"Вот тебе и "всё включено": туристка из Эстонии купила путевку в Турцию и очень разочаровалась

"Я всегда предпочитаю самостоятельно заниматься организацией путешествия и избегать пакетов "всё включено". Но в этот раз мне показалось, что это более удобный вариант. Однако на практике всё вышло совсем не так", - начинает рассказ о своих приключениях Кети Уйбомяги.

Все началось в первый день еще в Таллиннском аэропорту. Обычно Кети приезжает за час-полтора до рейса, но на этот раз как будто что-то почувствовала и решила поехать в аэропорт за два с половиной часа до вылета. И это оказалось правильным решением, потому что очередь на регистрацию была настолько длинной, что ей пришлось в ней отстоять целый час. "На проход через службу проверки пассажиров ушло еще 50 минут, так как была открыта только одна линия сканирования багажа. А я-то еще думала, что 2,5 часа будет вполне достаточно. За мной еще тянулся длинный хвост очереди, вылетало три самолета и я совсем не удивлюсь, если кто-то не успел на посадку", - вспоминает она.