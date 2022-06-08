Опоздание на самолет стало одной из основных причин прерывания путешествий
В ситуации, когда аэропорты по всей Европе испытывают проблемы с нехваткой рабочей силы и часовыми очередями, опоздание на рейс стало одной из наиболее частых причин прерывания путешествий.
Только лишь в одном Таллиннском аэропорту на прошлой неделе количество пассажиров превысило этот показатель годичной давности в пять раз. Увеличилась и частота заключения договоров страхования путешествия. «Если раньше страхование путешествия оформлялось прежде всего для дальних рейсов, то сейчас проблемы с переполненностью аэропортов в Европе привели к увеличению интереса к страхованию и в случае более коротких рейсов», – объяснила старший специалист по рассмотрению ущерба ERGO Kindlustus Каю Туйск.
В мае страховой фирме ERGO поступило 135 заявлений о страховых случаях в рамках страхования путешествий, из которых более трети возникли в результате опоздания на рейс. «За последние недели мы сталкивались и со случаями, когда аэропорты были просто неспособны справиться с потоком пассажиров, и рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, – прокомментировала Туйск, по словам которой в настоящее время почти половина срывов путешествий связаны с опозданием на рейс или изменением расписания. – Нередко мы и вовсе сталкиваемся с изменением пункта назначения, когда пассажир оказывается в какой-либо другой стране или добирается домой через другой аэропорт».
Проблемы возникают и при пересадках, когда один из рейсов задерживается. В случае покупки билетов разных авиакомпаний, при задержке одного рейса и обусловленном ей опоздании на другой рейс авиакомпания не несет ответственности за опоздание на пересадочный рейс. Неожиданно длинные очереди в крупных аэропортах Европы уже перевернули с ног на голову планы достаточно большого количества путешественников. «В нынешней ситуации, чтобы не опоздать на пересадочный рейс мы советуем путешествовать с ручной кладью, а также запастить большим чем обычно временем для прохождения всех процедур в терминале аэропорта, – добавила Туйск. – Даже при покупке билетов у одной и той же авиакомпании стоит учитывать, что в случае многих дешевых рейсов оператор не несет ответственности за опоздание на пересадочный рейс.
Если пассажир не смог попасть на свой рейс, ему, как правило поможет страхование путешествия, однако только в том случае, если пассажир запасся достаточным для прохождения процедуры досмотра временем. «Мы рассматриваем каждый страховой случай индивидуально – если клиент при прибытии в аэропорт или выборе пересадочного рейса в достаточной мере следовал рекомендациям аэропорта и авиакомпании, и, если у него имеется более широкое страхование срыва поездки, мы возместим ему дополнительные расходы, связанные со срывом поездки», – объяснила Туйск.
При возникновении неожиданных ситуаций застрахованному лицу не требуется иметь с собой свободных денег на билеты, так как страховая фирма сама купит новые билеты и при необходимости найдет место для размещения. «Благодаря этому пассажиру не нужно будет тратить время на поиск нового маршрута и билетов, – объяснила Туйск, посоветовав оформить страхование путешествия вместе с покрытием от срыва поездки уже при покупке билетов. – В таком случае страховка будет стоить дешевле, а страховое покрытие начнет действовать немедленно».