Опоздание на самолет стало одной из основных причин прерывания путешествий

Только лишь в одном Таллиннском аэропорту на прошлой неделе количество пассажиров превысило этот показатель годичной давности в пять раз. Увеличилась и частота заключения договоров страхования путешествия. «Если раньше страхование путешествия оформлялось прежде всего для дальних рейсов, то сейчас проблемы с переполненностью аэропортов в Европе привели к увеличению интереса к страхованию и в случае более коротких рейсов», – объяснила старший специалист по рассмотрению ущерба ERGO Kindlustus Каю Туйск.

В мае страховой фирме ERGO поступило 135 заявлений о страховых случаях в рамках страхования путешествий, из которых более трети возникли в результате опоздания на рейс. «За последние недели мы сталкивались и со случаями, когда аэропорты были просто неспособны справиться с потоком пассажиров, и рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, – прокомментировала Туйск, по словам которой в настоящее время почти половина срывов путешествий связаны с опозданием на рейс или изменением расписания. – Нередко мы и вовсе сталкиваемся с изменением пункта назначения, когда пассажир оказывается в какой-либо другой стране или добирается домой через другой аэропорт».

Проблемы возникают и при пересадках, когда один из рейсов задерживается. В случае покупки билетов разных авиакомпаний, при задержке одного рейса и обусловленном ей опоздании на другой рейс авиакомпания не несет ответственности за опоздание на пересадочный рейс. Неожиданно длинные очереди в крупных аэропортах Европы уже перевернули с ног на голову планы достаточно большого количества путешественников. «В нынешней ситуации, чтобы не опоздать на пересадочный рейс мы советуем путешествовать с ручной кладью, а также запастить большим чем обычно временем для прохождения всех процедур в терминале аэропорта, – добавила Туйск. – Даже при покупке билетов у одной и той же авиакомпании стоит учитывать, что в случае многих дешевых рейсов оператор не несет ответственности за опоздание на пересадочный рейс.