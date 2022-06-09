ФОТО и ВИДЕО | Что делал владелец 400 миллионов долларов в Маарьямаа? Наследный принц Дубая прилетел в Эстонию на частном самолете

6 июня принц поделился в своем аккаунте в Instagram фотографией верхом на лошади в лесу. Под фотографией принц написал: "солнечный день выносливости в Эстонии». Пост набрал уже более 120 тысяч лайков. Всего на аккаунт наследного принца Дубая подписано свыше 14 миллионов человек.

Кроме того, в социальной сети TikTok популярность набирает видео из Таллиннского аэропорта, куда принц прилетел и вскоре улетел на частном самолете.



Последний раз шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум посещал Эстонию в 2018 году в рамках конного соревнования. Помимо прочих увлечений, принц занимается верховой ездой на выносливость, участвуя в чемпионатах Европы и мира. В 2018 году в сети появилась фотография, как принц катается на велосипеде в Пирита.

Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум — общий ребенок шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и его старшей жены шейхи Хинд бинт Мактума Аль Мактума. Он второй сын в семье, где всего родилось 12 детей (старший брат принца умер в сентябре 2015 года, по официальной версии — от сердечного приступа, по другим данным — от обстрела в Йемене, прим.ред.). Дошкольное образование принц получил в Дубае, затем продолжил обучение в Великобритании в Королевской военной академии в Сандхёрсте, где проходили обучение наследники британского трона Уильям и Гарри. После чего окончил Лондонскую школу экономики. Ему нравится заниматься экстремальными видами спорта, такими как прыжки с парашютом, дайвинг, соколиная охота, сноубординг, велоспорт и др. Портал Celebrity Net Worth оценивает состояние принца в 400 миллионов долларов.



