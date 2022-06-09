"Городской пейзаж. Главные улицы Таллинна, Тарту и Пярну": экскурсия на pусском языке 18 июня(1)
В субботу, 18 июня, в 12:00 вас ждет экскурсия на pусском языке пo выставке «Городской пейзаж. Главные улицы Таллинна, Тарту и Пярну» в Эстонском музее архитектуры.
Выставка знакомит с изменениями, которые произошли на центральных улицах и площадях трех эстонских городов за последние полтора века – с тех пор, как фотографы запечатлели первые дошедшие до нас городские виды. Виды на Таллинн открывают две центральные площади города – Viru и Vabaduse и две соединяющие их улицы (Pärnu maantee и Estonia puiestee).
Виды на Тарту открываются из центра города, который находится между Ратушной площадью, рекой Эмайыги и нынешними улицами Riia и Ülikooli.
Виды на Пярну простираются от площади перед нынешним театром Эндла до площади перед историческим театром Эндла.
На выставке представлены фотографии, многие из которых ранее не публиковались. И в Тарту, и в Пярну (в меньшей степени в Таллинне) разрушения от войны 1941 и особенно 1944 года почти до неузнаваемости изменили охватываемые выставкой районы. Посетители смогут на выставке найти для себя много новых открытий.
Составитель выставки коллекционер фотографий Aare Olander
Экскурсовод – Елена Рыбакoва. Участие в экскурсии по музейному билету.