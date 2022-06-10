Исследование: этим летом 45% жителей Эстонии планируют съездить в отпуск за границу

Если летом прошлого года 17% жителей Эстонии съездили в отпуск за рубеж, то этим летом такие поездки планируют уже 45% респондентов. 25% ответивших на вопросы анкеты отдают предпочтение внутреннему туризму, а 30% пока еще не определились с решением.

По словам менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus Кайрит Лухт наблюдается существенный рост интереса к путешествиям. Если за последние два года определенное количество поездок в отпуск было отменено из-за пандемии, то теперь многие еще более заинтересованы в путешествиях.

"21% эстоноземельцев желают посетить с целью отдыха соседние страны, целых 28% респондентов – более отдаленные европейские страны, и 6% планируют выехать за пределы Европы“, — уточнила Лухт.

В случае летних поездок предпочтение отдается пляжному или городскому отдыху.

Треть отпускников желают провести свой зарубежный отпуск на пляже. Столько же желающих намерены посетить города и различные достопримечательности. 20% отдыхающих предпочитают отправиться в поход, и 10% планируют посетить какое-либо культурное мероприятие, – например, концерт или выставку.

"К счастью, большинство людей осознают необходимость страхования путешествий, и из года в год мы наблюдаем рост количества страховщиков. Пандемия вызвала интерес к страхованию путешествий с защитой от COVID-19“, — пояснила Лухт. „Обязательно следует подумать о том, чем вы намерены заняться в поездке. Например, 4% путешественников заявили, что в месте назначения они будут нырять, займутся какими-либо водными или экстремальными видами спорта. При оформлении страхования путешествия таким отдыхающим следует поинтересоваться, включена ли соответствующая защита в договор, – и в противном случае его дополнить“.

Молодые люди – очень активные путешественники