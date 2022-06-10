ФОТО | В Нарве распахнул свои двери обновленный гипермаркет Prisma

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, при обновлении своих магазинов Prisma уделяет большое внимание удобству клиентов, широкому ассортименту и заботе об окружающей среде. При модернизации гипермаркета в Нарве были в значительной степени учтены отзывы покупателей. „Учитывая пожелания нарвитян, мы, к примеру, усовершенствовали выкладку продуктов питания и пополнили ассортимент отделов техники и товаров для домашних животных“, – сообщил Кильпия.

Что касается выбора продуктов питания, добавлена зона Food Market, где предлагаются свежее мясо и рыба, а также готовые блюда. Добавлены рыболовные и охотничьи принадлежности и одежда для активного отдыха, а также расширен ассортимент отдела товаров для строительства и ремонта. В отделе техники теперь также представлены телефоны, планшеты и товары для игроков.

Кильпия подчеркнул, что отзывы посетителей по-прежнему приветствуются, их можно оставить как в отделе информации магазина, так и на сайте.

Как в Нарве, так и во всех других магазинах по всей Эстонии Prisma продолжит свою стратегию предложения потребительской корзины по наилучшей цене. По данным ценового исследования потребительских корзин „Postimees“, за последний год Prisma была признана самой выгодной торговой сетью 9 раз, лишь трижды заняв второе место. „В нынешней экономической ситуации выгодный ценовой уровень и возможность выбора становятся для клиентов все более важными и востребованными“, – заметил Кильпия.

Помимо удобства для покупателей, при развитии своих магазинов Prisma придерживается принципов ответственного предпринимательства. „Мы используем остаточное тепло технологических систем, эффективные холодильные стеллажи и светодиодное освещение“, – пояснил Кильпия.