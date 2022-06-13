Lufthansa массово отменяет рейсы. Эстонский путешественник: бардак полный! я добирался до места назначения 28 часов

"Нам пришлось отменить большое количество рейсов, потому что мы, как и вся европейская авиационная отрасль, страдаем от нехватки кадров“, — заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь Lufthansa.

В это же время европейские авиакомпании спешат добавить в сетку своих маршрутов новые направления и рейсы, поскольку спрос продолжает расти. В мае генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что авиакомпания „выйдет из кризиса“, когда отступит угроза COVID, но оказалось, что последствия этого кризиса все равно влияют на летние планы авиаперевозчика. Во время пандемии аэропорты и авиакомпании сократили рабочие места и сейчас изо всех сил пытаются найти новый персонал.

Оператор аэропорта Франкфурта Fraport AG также предупредил, что нехватка персонала может привести к серьезным задержкам в аэропорту приписки Lufthansa.

Сложное положение авиакомпании вызывает большое разочарование среди пассажиров. О недавно возникших проблемах рассказал один из читателей Delfi:

Ужасный опыт в аэропорту Франкфурта

"Мы летели в отпуск из Таллинна с пересадкой во Франкфурте. Первого июня наш самолет Lufthansa вылетел из Таллиннского аэропорта. Все отлично. На транзитную пересадку во Франкфурте отводилось полтора часа, после чего мы должны были полететь дальше к следующему пункту назначения. В 16:00 началась посадка. Самолет довольно быстро заполнился, все были готовы к вылету... И тут нам объявили, что нужно пройти "software update“ (обновление программного обеспечения) и из-за этого наш вылет откладывается на неопределенное время. Стали ждать. Час прошел, потом еще один час. А затем наш рейс взяли и вовсе отменили.

В одном из крупнейших аэропортов Европы нам никто не дал указаний, что делать дальше. Куда идти? Что делать с товарами из Duty Free, купленными в аэропорту? (В конечном итоге они оказались в помойке. Стоит отметить, что стоит там все очень дорого - за одну пол-литровую бутылку воды нужно отдать 5 евро!).