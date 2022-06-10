ВИДЕО | Пьяные туристы на самокатах повредили в Риме известную достопримечательность. Ущерб оценивается в 25 000 евро

Несколько дней назад лестница снова оказалась в центре внимания международных СМИ, но на этот раз повод печальный. Двое американских туристов провезли по ней свои электрические самокаты, причинив ущерб на сумму 25 000 евро, сообщает портал „Вокруг Света“.

Действия нарушителей попали на запись камеры уличного наблюдения. На опубликованных полицией кадрах видно, что женщина толкает свой самокат вниз по лестнице. Это же делает и ее спутник.

Затем женщина намеренно столкнула свой скутер с лестницы. Против нее возбудили административное дело о повреждении памятника. Это правонарушение по итальянским законам наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом в размере не менее 2000 евро.

Представитель городского совета Рима Франко Паскуалетти заявил, что двое туристов были „совершенно пьяны“ в ночь инцидента. Им запретили посещать достопримечательность в течение шести месяцев после причинения ущерба.