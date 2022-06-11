Литовское взморье встречает новыми ценами: для желающих сэкономить до 20% есть один совет

Лауринас Шертвичюс, руководитель портала PrieJūros.lt, объясняет, что цены варьируются в зависимости от курорта. "В очень популярном месте для отдыха — Кунигишкес — за последние годы цены выросли примерно на 20 процентов, в Паланге и Ниде — примерно на 15 процентов. В Швянтойи изменение цен незначительное — до 5-7 процентов", — говорит Л. Шертвичюс.

"Во время пандемии литовцы открыли для себя свою страну, поэтому даже когда была возможность выехать за границу, они привыкли отдыхать в Литве и проводить хотя бы длинные выходные на одном из курортов", — говорит он.

Все собеседники в один голос твердили, что места еще есть. По словам Р. Ширвинскаса, вероятно, что иностранные туристы, которые так долго ждали, не приедут на Куршскую косу или морские курорты, поэтому литовские путешественники смогут заполнить эти места. В течение ряда лет наблюдается убыль российских туристов, которые вряд ли вообще появятся в этом году.

Мэр Неринги вторит Р. Ширвинскасу и призывает резервировать места уже сейчас, поскольку удастся сэкономить несколько десятков евро. "Надо бронировать сейчас, планировать отпуск и не ждать, когда сядет солнце и в городе будет невозможно находиться, потому что будет слишком жарко. Все захотят поехать к морю, и тогда цены действительно сильно вырастут", — предупредил мэр Дарюс Ясайтис.

"Моя личная рекомендация тем, кто хочет сэкономить, — ехать отдыхать в июне или в будние дни. Места размещения по всей Литве в настоящее время ожидают конца июня, чтобы пересмотреть цены. Например, курорт Друскининкай ждет гостей из Израиля, но пока нет гарантии, что они приедут. Возможно, их места займут литовские путешественники с более выгодными или такими же, не повышенными ценами", — говорит он.

Римвидас Ширвинскас-Макалюс, организующий поездки за границу и в Литву, отмечает, что цены растут с каждым годом и, наверное, не было сезона, когда они оставались бы такими же или были ниже, чем в прошлом сезоне. В Литве на рост цен повлияли более высокие цены на электроэнергию и отопление. Питание и развлечения также подорожали из-за более высоких затрат.

Хотя Кунигишкес подорожал больше всего, Куршская коса остается самой дорогой. Нида уже несколько лет занимает первое место в списке самых дорогих морских курортов. А вот самый дешевый отдых - в Швянтойи. Однако мэр Неринги говорит, что предложения разные, и местные предприниматели точно резко не поднимали цены.

"Я разговаривал с жителями Прейлы, которые снимают действительно хорошие квартиры, двухместный номер стоит 50 евро в сутки. Завтрак и обед можно найти за 20 евро", — говорит он. У Д. Ясайтиса также есть очень полезные советы для тех, кто хочет меньше потратить на отпуск и сэкономить на проживании.

"После того, как вы нашли подходящее место на платформе Booking, вы должны попробовать забронировать его напрямую у хозяев, можете договориться. На эту платформу только потому, что она помогает найти или забронировать жилье, приходится 18 процентов всех доходов, получаемых от арендодателей. Представьте себе, что накладываются еще и налоги, поэтому на практике 30 процентов полученного дохода им нужно отдать", — говорит он.

Однако реальная цена отдыха в Неринге может быть выше. Отправляясь в этот муниципалитет, придется платить не только за жилье, но и за въезд в него. За автомобиль придется заплатить экологический сбор в размере 30 евро. 18 евро за паром также окажет влияние. Стоимость каждого дополнительного взрослого пассажира составляет 1,30 евро. Это означает, что автомобильная поездка на этот литовский курорт обойдется примерно в 50 евро на четверых. Конечно, следует добавить расходы на топливо, в зависимости от региона страны.

Однако тем, кто решил отправиться на литовское побережье, Л. Шертвичюс объясняет, что цены будут ниже до Ивана Купалы. Позже могут подняться.