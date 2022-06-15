15.06.2022, 07:00
Круизным туристам все равно, в Таллинне они или в Риге: как Старый город Таллинна теряет привлекательность(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, Старый Таллинн превратился в грустный город-призрак. Особенно заметно это было во время пандемии коронавируса. Изменить нынешнее положение могла бы бьющая ключом жизнь, которая сделала бы город привлекательным как для туристов, так и для местных жителей.
Несколько недель назад член правления Pindi kinnisvara Пеэп Сооман высказал мнение, что Старый город Таллинна как центральная часть эстонской столицы вскоре исчезнет. Сооман отметил, что таллиннцы больше не посещают Старый город в поисках развлечений, потому что там просто нечего делать. Однако сами местные жители пока не готовы признать эту часть города мертвой и даже пытаются заверить, что там хорошо жить.