Круизным туристам все равно, в Таллинне они или в Риге: как Старый город Таллинна теряет привлекательность

Несколько недель назад член правления Pindi kinnisvara Пеэп Сооман высказал мнение, что Старый город Таллинна как центральная часть эстонской столицы вскоре исчезнет. Сооман отметил, что таллиннцы больше не посещают Старый город в поисках развлечений, потому что там просто нечего делать. Однако сами местные жители пока не готовы признать эту часть города мертвой и даже пытаются заверить, что там хорошо жить.