ФОТО | Рига прихорашивается в ожидании Лиго и приглашает на предпраздничные мероприятия

В преддверии праздника в столице традиционно пройдет множество мероприятий: концерты, творческие мастерские, выставки и ярмарки. Специально к Лиго в нескольких местах Риги появились художественные объекты и инсталляции.

Первые мероприятия начнутся уже 15 июня - в парке Гризинькалнс, Верманском саду и Андрейосте пройдут выступления фольклорных коллективов.

16 июня к ним присоединятся Браса (у пивоварни Labietis), Чиекуркалнс (сад Чекуркалнского филиала Центральной библиотеки), Зиедоньдарзс и Луцавсала, где можно будет плести венки и узнать о традиционных играх Яновой ночи.

18 июня мероприятия продолжатся в Эбельмуйжском парке, парке Дворца культуры Ziemeļblāzma, культурных центрах Ritums и Imanta, а 21 июня всех желающих ждут в Малой гильдии, на Ратушной площади и Дворце культуры VEF, где кульминацией станет зажжение большого праздничного костра.

22 июня празднование приблизится к апогею на Домской площади, где откроется ремесленный и фермерский рынок и состоится большой концерт, а 23 июня Лиго традиционно отметят в Межапарке большим балом под открытым небом и ночным праздником в Дзегужкалнсе.

Полную программу мероприятия можно найти здесь.