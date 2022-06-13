ФОТО | Выставка "Мир сквозь предметы" знакомит с современным творчеством женщин-дизайнеров из Польши и Эстонии
17 июня в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна открывается выставка „Мир сквозь предметы“, рассказывающая о творчестве женщин-дизайнеров двух стран – Эстонии и Польши. Выставка знакомит не только с созданными ими объектами, но и с самими дизайнерами – с 33 заметными представительницами современного дизайна, с их творческой средой, их мыслями о самой сути работы современного дизайнера.
„Среди дизайнеров, представляющих Эстонию, есть и давно знакомые имена, и имена, которые станут для публики приятным открытием, при этом польская экспозиция дает прекрасную возможность сравнить текущее состояние современного дизайна, прикладного искусства, художественных вкусов и в целом дизайна в двух наших странах, – говорит одна из кураторов Трийн Йерлей. – Две выставки объединяет сфокусированность на дизайне как на процессе и творчестве – благодаря представленным дизайнерам публика получает возможность поразмышлять о многогранности данной сферы, увидеть как материальную, так и нематериальную работу, ведущую к рождению объекта“.
Помимо обзора польского и эстонского дизайна выставка позволяет сравнить участвующих в выставке людей и страны, невзирая на государственные границы. Дизайн во все времена отражал культурные, социальные и экономические перемены. Влияние женщин и их вклад в эти перемены постоянно росли. Женщины выступают как самостоятельные активные деятели, независимые игроки и мыслители, а не просто музы и сподвижницы. В последнее десятилетие знание предмета, глубина понимания и целостность становились в дизайне важнее, чем эффектное и недолговечное исполнение, что мы наблюдали ранее.
Польские дизайнеры, несомненно, интегрированы в европейский дизайнерский ландшафт и избавились от привычного ярлыка „дизайнер из Восточной Европы“ или „дизайнер из Центральной Европы“. Еще десять лет назад Польша по-прежнему выполняла роль субподрядчика для ведущих дизайнерских брендов, польского дизайна как независимого бренда не существовало. Сегодня Польша – признанный стратегический дизайнерский и деловой партнер, сочетающий подлинное мастерство, качество и разумные цены.
„Мир через предметы. Женщины в современном польском дизайне“ – передвижная выставка, вместе с которой в каждой принимающей стране проводится выставка, представляющая местных современных дизайнеров-женщин. Эстония – первая страна, принимающая выставку.
Польская часть выставки подготовлена Гданьским национальным музеем, эстонская – Эстонским музеем прикладного искусства и дизайна.
Участницы – польские дизайнеры: Агнешка Александра Бар, Алиция Белавска, Алиция Патановска, Анна Бера, Изабела Срока & Юлия Цибис, Юстина Поплавска, Карина Марусиньска, Карина Круляк & Патриция Смирнов, Магда Юрек, Майя Ганшинец, Мальвина Конопацка, Мария Еглиньска, Меги Малиновски, Моника Патушиньска, Ружа Брито, Виктория Шавель.
Участницы – эстонские дизайнеры: Реэт Аус, Райли Кейв, Маре Келпман, Мариана Лаан, Аннике Лайго, Кристель Лауритс, Криста Леэзи, Мари Массо, Кярт Оявеэ, Дарья Пополитова, Катерийн Риккен, Стелла Руннель, Аннели Таммик, Йоханна Таммсалу, Йоханна Ульфсак.
Польская экспозиция:
Кураторы: Агнешка Якобсон-Целецка, Джан Лука Амадеи, Дарио Ломбарди
Оформление выставки: Доминика Яницка
Графическое оформление: Кася Кубицка
Эстонская экспозиция:
Куратор: Трийн Йерлей
Оформление выставки: Мария Пукк, Ивар Лубьяк / Oaas Arhitektid
В оформлении использованы выставочные модули, разработанные архитектурным бюро 3+1.
Графическое оформление: Кася Кубицка, Индрек Сиркель
Спонсор: „Капитал культуры Эстонии“