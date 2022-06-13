ФОТО | Выставка "Мир сквозь предметы" знакомит с современным творчеством женщин-дизайнеров из Польши и Эстонии

„Среди дизайнеров, представляющих Эстонию, есть и давно знакомые имена, и имена, которые станут для публики приятным открытием, при этом польская экспозиция дает прекрасную возможность сравнить текущее состояние современного дизайна, прикладного искусства, художественных вкусов и в целом дизайна в двух наших странах, – говорит одна из кураторов Трийн Йерлей. – Две выставки объединяет сфокусированность на дизайне как на процессе и творчестве – благодаря представленным дизайнерам публика получает возможность поразмышлять о многогранности данной сферы, увидеть как материальную, так и нематериальную работу, ведущую к рождению объекта“.

Помимо обзора польского и эстонского дизайна выставка позволяет сравнить участвующих в выставке людей и страны, невзирая на государственные границы. Дизайн во все времена отражал культурные, социальные и экономические перемены. Влияние женщин и их вклад в эти перемены постоянно росли. Женщины выступают как самостоятельные активные деятели, независимые игроки и мыслители, а не просто музы и сподвижницы. В последнее десятилетие знание предмета, глубина понимания и целостность становились в дизайне важнее, чем эффектное и недолговечное исполнение, что мы наблюдали ранее.

Польские дизайнеры, несомненно, интегрированы в европейский дизайнерский ландшафт и избавились от привычного ярлыка „дизайнер из Восточной Европы“ или „дизайнер из Центральной Европы“. Еще десять лет назад Польша по-прежнему выполняла роль субподрядчика для ведущих дизайнерских брендов, польского дизайна как независимого бренда не существовало. Сегодня Польша – признанный стратегический дизайнерский и деловой партнер, сочетающий подлинное мастерство, качество и разумные цены.

„Мир через предметы. Женщины в современном польском дизайне“ – передвижная выставка, вместе с которой в каждой принимающей стране проводится выставка, представляющая местных современных дизайнеров-женщин. Эстония – первая страна, принимающая выставку.