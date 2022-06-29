RusDelfi в Грузии | Сказочный Тбилиси: мороженое из красного вина, ущелье с водопадом в центре старого города и вездесущие коты
Наверное, Тбилиси - одна из самых необычных столиц в мире, полная контрастов. Здесь сочетаются горы и невероятная природа с красочными зданиями старого города, местным колоритом и современной архитектурой из металла и стекла.
Центр Тбилиси настолько разнообразный, что фотографии оттуда выглядят, будто бы побывал в совершенно разных городах. Сначала вроде все как в любой европейской столице - роскошный стеклянный мост, здания из стекла и металла. А потом посмотришь: с одной стороны - горы и находящаяся на вершине крепость, с другой - уютные улочки старого города с домами с деревянными балконами, отдающими настоящим грузинским колоритом.
И вдруг раз - и из старого города вы уже попадаете в настоящее ущелье с рекой, последовав за которой можно дойти до водопада. Ну чем не мини-путешествие?
Во время прогулки в старом городе Тбилиси не стоит отказывать себе в лакомстве. Стоит попробовать то, чем в Эстонии можно побаловать себя крайне редко. Например, на каждом шагу продается алыча, но не свежая, а еще зеленая. Кислая и хрустящая, она нравится грузинам именно в таком виде и отлично освежает.
Еще одна возможность освежиться - мороженое, но не простое, а из красного полусладкого вина Киндзмараули. Напиток и десерт два в одном, так сказать. Результат получился очень приятным, мороженое имеет выраженный привкус вина, и мозг даже сразу не понимает, что именно ты употребляешь внутрь. А для любителей необычных вкусов сладостей такое мороженое просто мастхэв. Грузинское вино можно попробовать в Таллинне, а вот мороженое из вина? Пока еще не встречалось.
А еще там очень много котов. Они не мяукают, зато их очень легко погладить. Потому что они нарисованы на стенах зданий. Во многих местах города есть работы художника Gosha Art, который отдает предпочтение именно котам, в основном черным.
Вдоволь исследовав старый город, стоит обратить свой взгляд в горы. К счастью, пешком идти не нужно - быстрый фуникулер позволит не только сэкономить время и силы, но и насладиться живописным видом на старый Тбилиси, реку Кура, Мост Мира, храм Метехи и другие достопримечательности. После поездки на фуникулере можно сделать фото на фоне городских крыш, исследовать крепость Нарикала и дойти до масштабного монумента "Мать Грузия“.
Однако чтобы увидеть панораму другой стороны Тбилиси, уже новой части города, нужно отправиться на другую возвышенность, где располагается парк Мтацминда. Туда вас также быстро доставит другой не менее знаменитый тбилисский фуникулер, уже на рельсах. В парке есть колесо обозрения, аттракционы для детей, ресторанчики и, главное, незабываемый вид на новый Тбилиси.
О том, чтобы попробовать изумительные грузинскую еду и вино, не стоит даже упоминать - вы и сами прекрасно об этом знаете. Единственное, вот совет от грузинского сомелье - выбирайте сухие и полусухие вина. Все дело в том, что в случае с полусладким вином винодел может замаскировать его плохое качество с помощью сахара, поясняет эксперт, а с сухим вином такой трюк не получится, поэтому можно быть уверенным в том, что винодел поработал на славу. Хотя это Грузия - разве здесь может быть плохое вино?
Как до Тбилиси, так и до другого замечательного грузинского города Батуми, о котором RusDelfi писал ранее, можно добраться с помощью авиарейсов airBaltic - с 7 мая открылось новое направление и полеты из Риги в Батуми проходят два раза в неделю на самолете Airbus A220-300. С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте airBaltic.
Смотрите в галерее, каким разнообразным может быть Тбилиси!