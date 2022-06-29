RusDelfi в Грузии | Сказочный Тбилиси: мороженое из красного вина, ущелье с водопадом в центре старого города и вездесущие коты

Центр Тбилиси настолько разнообразный, что фотографии оттуда выглядят, будто бы побывал в совершенно разных городах. Сначала вроде все как в любой европейской столице - роскошный стеклянный мост, здания из стекла и металла. А потом посмотришь: с одной стороны - горы и находящаяся на вершине крепость, с другой - уютные улочки старого города с домами с деревянными балконами, отдающими настоящим грузинским колоритом.

И вдруг раз - и из старого города вы уже попадаете в настоящее ущелье с рекой, последовав за которой можно дойти до водопада. Ну чем не мини-путешествие?

Во время прогулки в старом городе Тбилиси не стоит отказывать себе в лакомстве. Стоит попробовать то, чем в Эстонии можно побаловать себя крайне редко. Например, на каждом шагу продается алыча, но не свежая, а еще зеленая. Кислая и хрустящая, она нравится грузинам именно в таком виде и отлично освежает.

Еще одна возможность освежиться - мороженое, но не простое, а из красного полусладкого вина Киндзмараули. Напиток и десерт два в одном, так сказать. Результат получился очень приятным, мороженое имеет выраженный привкус вина, и мозг даже сразу не понимает, что именно ты употребляешь внутрь. А для любителей необычных вкусов сладостей такое мороженое просто мастхэв. Грузинское вино можно попробовать в Таллинне, а вот мороженое из вина? Пока еще не встречалось.

А еще там очень много котов. Они не мяукают, зато их очень легко погладить. Потому что они нарисованы на стенах зданий. Во многих местах города есть работы художника Gosha Art, который отдает предпочтение именно котам, в основном черным.