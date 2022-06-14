Гробы Йоко Оно и скандальные перформансы Марины Абрамович. Какие выставки посмотреть в Каунасе — "Культурной столице Европы 2022"

Йоко Оно - „Ex It“

В каунасском здании Банка Литвы расположилась инсталляция американской художницы Йоко Оно, вдовы Джона Леннона. Инсталляция состоит из сотни деревянных гробов разных размеров, из которых растут деревья. Все это сопровождается записью звуков живой природы.

По задумке автора, инсталляция должна представлять из себя будто бы последствия войны или природной катастрофы, метафору стойкости жизни и жизненной силы природы. В связи с последними событиями на мировой арен, эта тема крайне актуальна.

Инсталляция „Ex It“ является прелюдией к ретроспективной выставке Йоко Оно „Сад познания свободы“, которая откроется в Каунасской картинной галерее в сентябре. Саму инсталляцию можно увидеть в Каунасе до 11 сентября по адресу Maironio g. 25. NB! Инсталляцию можно увидеть лишь в часы работы отделения банка.

Марина Абрамович - „Память бытия“

Сербскую художницу Марину Абрамович можно вполне назвать королевой перформансов. Вы можете не знать ее имени и названия ее перформансов, но вы явно где-то да видели хоть что-то из них - например, „Балканский эротический эпос“ или „Энергия покоя“. Талант художницы заключается как раз в том, как легко она может передать смысл своих перформансов, зачастую скандальных и

На выставке в Каунасе подробно представлены важнейшие этапы творчества Абрамович, начиная с 1960 года. В нескольких залах на экранах воспроизведены записи самых известных ее перформансов, большая часть из которых сделана вместе с ее соавтором, немецким художником Улаем.

Через перформансы можно увидеть, как развивались любовные отношения Марины и Улая от начала до конца. Их прощальный перфоманс „Влюбленные“ прошел на Великой Китайской стене - каждый начал путь пешком с разных концов стены, пока они не встретились на середине стены, чтобы расстаться навсегда.

Выставка-ретроспектива открыта до 31 июля в Каунасской картинной галерее по адресу K. Donelaičio str. 16.

Уильям Кентридж - „То, чего мы не помним“