UNWTO: события в Украине могут замедлить восстановление международного туризма

"Подавляющее число профессионалов в отрасли рассчитывают на восстановление международного туризма в 2022 году по сравнению с 2021 годом, если вирус не будет распространяться, а страны продолжат снимать ограничения. В первом квартале международный туризм быстро восстанавливался, но, несмотря на позитивные перспективы, экономическая ситуация в сочетании с событиями в Украине могут привести к снижению темпов восстановления международного туризма“, — говорится в сообщении организации.

По ее данным, в первом квартале число международных туристских прибытий составило 61% от уровня допандемийного 2019 года, пишет "Интерфакс“.

"События в Украине мешают путешествиям по Восточной Европе, но пока оказали ограниченное влияние на общие показатели международного туризма. Однако экономические последствия, включая рост цен на нефть и инфляцию, нарушение международных логистических цепочек, приводят к росту расходов на транспорт и размещение в отелях“, — говорится в сообщении.

Так, по данным UNWTO, средняя стоимость одной международной турпоездки выросла с $1 тыс. в 2019 году до $1,4 тыс. в 2022 году. Многие эксперты UNWTO рассчитывают на полное восстановление международных прибытий до уровня 2019 года в 2023 году.

Как напоминают в организации, доходы международного туризма упали на 2 трлн долларов США в 2020 и 2021 году из-за закрытия границ и остановки авиасообщения.