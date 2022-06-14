Lux Express открывает прямые маршруты из Тарту в Курессааре и Нарва-Йыэсуу

Линия Тарту-Курессааре — это летний маршрут на период с 17 июня по 21 августа. Отправление из Тарту ежедневно в 9:20 и прибытие в Курессааре в 16:55. Помимо Тарту и Курессааре, автобус останавливается также в Вильянди, Пярну, портах Виртсу и Куйвасту, Лийва в Мухумаа и Вальяла, Сааремаа.

Линия Нарва-Йыэсуу — это, так сказать, продолжение маршрута Тарту-Нарва, который, как и линия Курессааре, будет открыт только в летний период до 21 августа. Автобус отправляется из Тарту каждый день в 12:00 и прибывает в Нарва-Йыэсуу в 15:00, останавливаясь на остановках Аптеэги, Мересуу и Ноорузе. Из Нарва-Йыэсуу автобус отправляется в Тарту каждый день в 16:00.

Коммерческий директор эстонского подразделения Lux Express Ингмар Роос доволен, что Lux Express может порадовать жителей Южной Эстонии двумя новыми направлениями: „На линии Тарту-Курессааре мы работали и до пандемии, но, к сожалению, вне летнего времени там было мало пассажиров, и линия была убыточной“. Роос выразил надежду, что после двух с половиной лет перерыва пассажиры вновь откроют для себя линию Lux Express Тарту-Курессааре: „Открывая эту линию, мы учли и пожелания наших южных соседей, желающих добраться на Сааремаа из Латвии – таким образом, пассажирам, прибывающим из Риги автобусом, который отправляется в 9 утра, предлагается очень удобная пересадка с коротким временем ожидания (на Пярнуском автовокзале), чтобы добраться до Сааремаа или Мухумаа“.

На маршрутах Lux Express действуют следующие льготы: пожилым людям от 60 лет - 40%, детям до 16 лет - 40%, молодежи до 26 лет - 26%, дети дошкольного возраста, дети с ограниченными возможностями до 16 лет, а также лица в возрасте 16 лет и старше с тяжелыми или глубокими нарушениями зрения и сопровождающие их лица бесплатно.

Летние курортные города особенно приятно открывать на велосипеде. Велосипедный билет для пассажиров бесплатный и в настоящее время его можно приобрести только на сайте Lux Express luxexpress.eu, однако, поскольку размер багажных отсеков автобусов ограничен, на каждую поездку можно забронировать до четырех мест для велосипедов. Кроме того, в каждом автобусе также есть велосипедные чехлы для защиты двухколесного друга и другого багажа.