Хотите побывать на водоочистной станции Юлемисте? В воскресенье там пройдут экскурсии на русском языке!

По словам директора по производству Tallinna Vesi Ивара Руубеля, водоочистная станция находится на закрытой территории, и из-за очень высоких стандартов качества питьевой воды посещение очистной станции в обычных условиях невозможно: „Однако, в это воскресенье, 19 июня, у всех желающих будет возможность посетить водоочистную станцию Tallinna Vesi, расположенную в живописном месте на берегу озера Юлемисте. Экскурсии проводят специалисты станции, которые познакомят с процессом получения из воды озера Юлемисте чистой питьевой воды“.

Руубель заверил, что показатели качества водопроводной воды в Таллинне находятся на очень хорошем уровне: „Каждый месяц мы берем сотни проб воды, которые анализируются в аккредитованной лаборатории, и результаты показывают, что вода из-под крана – самая свежая и экологичная питьевая вода. В первом квартале этого года, например, мы осуществили забор 842 проб воды – они на 100% соответствовали всем требованиям к качеству“.

День открытых дверей на водоочистной станции Юлемисте пройдет 19 июня с 9:30 до 13:30 в Таллинне по адресу Ярвевана теэ, 3.

Экскурсии на русском языке возможны в: 09:30 и 10:30.

Ориентировочная продолжительность экскурсии – 45 минут.



Для участия в экскурсии требуется предварительная регистрация: https://forms.office.com/r/45dj94KS0e

Регистрация закрывается при заполнении групп.

Мероприятие бесплатно для участников и проходит под открытым небом.

Экскурсии подходят для взрослых и детей школьного возраста в сопровождении взрослых. Будут также развлечения для детей.

Чтобы попасть на экскурсию, прибывайте на место своевременно – опоздавшие на территорию не допускаются.

Информация о водоочистной станции Юлемисте

Озеро Юлемисте – главный источник питьевой воды для жителей Таллинна. В качестве источника питьевой воды озеро используется уже с XIV века. Первая водоочистная станция Юлемисте начала работу более 90 лет назад, в 1927 году.