Хотите побывать на водоочистной станции Юлемисте? В воскресенье там пройдут экскурсии на русском языке!
19 июня компания Tallinna Vesi на один день откроет двери водоочистной станции Юлемисте, чтобы желающие могли увидеть, как вода из озера Юлемисте превращается в качественную питьевую воду, которая попадает в дома жителей Таллинна.
По словам директора по производству Tallinna Vesi Ивара Руубеля, водоочистная станция находится на закрытой территории, и из-за очень высоких стандартов качества питьевой воды посещение очистной станции в обычных условиях невозможно: „Однако, в это воскресенье, 19 июня, у всех желающих будет возможность посетить водоочистную станцию Tallinna Vesi, расположенную в живописном месте на берегу озера Юлемисте. Экскурсии проводят специалисты станции, которые познакомят с процессом получения из воды озера Юлемисте чистой питьевой воды“.
Руубель заверил, что показатели качества водопроводной воды в Таллинне находятся на очень хорошем уровне: „Каждый месяц мы берем сотни проб воды, которые анализируются в аккредитованной лаборатории, и результаты показывают, что вода из-под крана – самая свежая и экологичная питьевая вода. В первом квартале этого года, например, мы осуществили забор 842 проб воды – они на 100% соответствовали всем требованиям к качеству“.
День открытых дверей на водоочистной станции Юлемисте пройдет 19 июня с 9:30 до 13:30 в Таллинне по адресу Ярвевана теэ, 3.
Экскурсии на русском языке возможны в: 09:30 и 10:30.
Ориентировочная продолжительность экскурсии – 45 минут.
Для участия в экскурсии требуется предварительная регистрация: https://forms.office.com/r/45dj94KS0e
Регистрация закрывается при заполнении групп.
Мероприятие бесплатно для участников и проходит под открытым небом.
Экскурсии подходят для взрослых и детей школьного возраста в сопровождении взрослых. Будут также развлечения для детей.
Чтобы попасть на экскурсию, прибывайте на место своевременно – опоздавшие на территорию не допускаются.
Информация о водоочистной станции Юлемисте
Озеро Юлемисте – главный источник питьевой воды для жителей Таллинна. В качестве источника питьевой воды озеро используется уже с XIV века. Первая водоочистная станция Юлемисте начала работу более 90 лет назад, в 1927 году.
На водоочистной станции Юлемисте очищается более 90% водопроводной воды, а еще 10% воды добывается из буровых колодцев. Чтобы озерная вода стала чистой и качественной питьевой водой, она проходит основательное очищение – весь процесс на станции занимает около 15 часов. В течение этого времени озерная вода посредством насосов направляется на станцию, где ее в первую очередь очищают от крупного мусора, водорослей и планктона, что означает механическую очистку. Затем вода проходит химическую очистку и фильтруется через двуслойные песочные фильтры. В заключение в небольшом количестве добавляется хлор, чтобы обеспечить равномерное высокое качество воды в водопроводной сети.
AS Tallinna Vesi – крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 23 900 частных и коммерческих клиентов, в также 470 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях: в городе Маарду, волости Сауэ и волости Харку. Tallinna Vesi котируется в основном списке Таллиннской биржи Nasdaq. Крупнейшими акционерами компании являются город Таллинн (55,06%) и энергетический концерн Utilitas (20,36%). 24,58% акций предприятия свободно торгуются на рынке Nasdaq Baltic.