Незабываемое мини-путешествие! Смотрите, на какие мероприятия следует отправиться в Финляндию в 2022 году

Парад Helsinki Pride, устраиваемый в защиту прав человека. Каждый год люди собираются, чтобы поддержать идею равных прав для всех. Фестиваль уже в самом разгаре, еще можете успеть! Что примечательно, фестивали пива и тяжелой музыки проходят в этих же числах, наверное организаторы предлагают совместить эти три значимых для Хельсинки события. https://pride.fi/en/

Если вы не фанат пеших прогулок, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом: вам необходимо попасть либо на станцию метро Sörnäinen, либо доехать до Сувилахти на из центра на трамваях 6, 7А, 7В, 8. Стоимость поездок 2-5 евро.

Вы также можете купить билет на все три дня Craft Beer Helsinki по цене 8 евро (включая стакан).

На этом мероприятии вы можете попробовать лучшие финские и европейские сорта крафтового пива прямо с пивоварен. Всей компанией вы сможете насладиться прекрасными солнечными летними днями в центре Хельсинки с вкусностями, которые вам предлагают пивоварни.

Craft Beer Хельсинки вернется в пятый раз в июле 2022 года.

11–16 июля

Кубок Хельсинки - один из крупнейших футбольных турниров в Европе, в котором участвуют свыше 20 000 юных спортсменов со всего мира. Турнир, устраиваемый с 1976 года, пропагандирует среди детей и молодежи здоровый образ жизни и чувство общности.

https://helsinkicup.fi/en/tournament-information/

Фестиваль Flow

12–14 августа

Фестиваль Flow проходит в Хельсинки с 2004 года и за это время стал одним из самых популярных и интересных музыкально-художественных фестивалей Европы. Кроме финских и зарубежных деятелей искусства, в нем участвуют и менее известные художники и исполнители. В прошлом году на фестивале, состоявшемся в Сувилахти, за три дня выступили более 170 человек, аудитория составила более 83 тысяч человек. Помимо прочего, это один из первых в мире фестивалей с нулевыми углеродными выбросами.

flowfestival.com , myhelsinki.fi

Фестиваль искусств „Аутсайдер“ (OAF)

12 августа – 21 августа

Второй фестиваль Outsider Art Festival дает возможность высказаться художникам-аутсайдерам, представляя захватывающий синтез музыки, изобразительного искусства, исполнительского искусства, фильмов и жизненных историй. Фестиваль OAF 2022 предлагает разнообразную программу искусств с более чем 20 мероприятиями по всему Хельсинки, а также онлайн.

outsiderart.fi

Хельсинкский фестиваль

12 августа – 4 сентября

Хельсинкский фестиваль – крупнейший в Северной Европе фестиваль, объединяющий все виды искусства. Он проходит ежегодно в конце августа – начале сентября. Цель его – сделать искусство доступным широкой аудитории в Финляндии и других странах.

helsinkifestival.fi

Habitare

7–9 сентября

Habitare предлагает опыт и идеи для дизайна интерьера, функциональности дома и пространства и визуальных эффектов. В выставке Habitare участвуют как начинающие, так и опытные дизайнеры. Вас ждут незабываемые впечатления и новые источники вдохновения! Выставка проводится в выставочном центре Messukeskus в течение пяти дней.

Хельсинкская неделя дизайна

1–11 сентября

Это крупнейшее в Северной Европе мероприятие в сфере дизайна. Неделя дизайна пройдет на протяжении первой половины сентября в различных местах города.

Балтийская сельдяная ярмарка

октябрь

Старейшее из традиционных событий в Хельсинки ведет начало с 1743 года. Торговцы рыбой собираются на Рыночной площади, причем некоторые продают свой товар прямо с лодок. Здесь можно найти соленую сельдь, маринованную сельдь самых разных видов - например, приготовленную с рябиной или красным перцем. Кроме морепродуктов, вы можете купить восхитительный на вкус темный солодовый хлеб, одежду из шерсти и другие изделия ручной работы.

silakkamarkkinat.fi

Slush

17-18 ноября

Это самое масштабное в Европе мероприятие для стартапов, продолжительностью в два дня. На Slush съезжаются сотни руководителей технологических компаний и видных предпринимателей.

slush.org