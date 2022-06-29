Незабываемое мини-путешествие! Смотрите, на какие мероприятия следует отправиться в Финляндию в 2022 году(1)
Казалось бы Финляндия находится в двух с половиной часах езды на пароме, но многие бывают в этой красивой скандинавской стране в лучшем случае раз в пять лет. В последнее время все большей популярностью пользуется способ добираться до Финляндии на пароме с личным велосипедом. Сидя в седле своего двухколесного коня, вы увидите гораздо больше интересного, чем передвигаясь пешком. Специально для читателей rusDelfi мы собрали самые лучшие мероприятия, фестивали и концерты, которые в Финляндии проходят с особым колоритом. Смотрите и выбирайте, что ближе вам!
Летом Финляндия превращается в настоящий рай: обилие зелени, умеренная теплая погода, полные ягод и грибов леса и живописные озера привлекают сюда тысячи туристов.
Билеты на паром ЗДЕСЬ.
CRAFT BEER HELSINKI
30 июня - 2 июля 2022 года
Craft Beer Хельсинки вернется в пятый раз в июле 2022 года.
Место проведения мероприятия находится рядом с Центральным железнодорожным вокзалом в Хельсинки, столице Финляндии.
На этом мероприятии вы можете попробовать лучшие финские и европейские сорта крафтового пива прямо с пивоварен. Всей компанией вы сможете насладиться прекрасными солнечными летними днями в центре Хельсинки с вкусностями, которые вам предлагают пивоварни.
Плата за вход составляет 6 евро, включая бокал для мероприятий.
Вы также можете купить билет на все три дня Craft Beer Helsinki по цене 8 евро (включая стакан).
Пиво будет стоить около 3-4 € / 1,5 дл. и 6-8 € / 3дл.
часы работы
Четверг 30.6.
14 – 24
Пятница 1.7.
12 – 01
Суббота 2.7.
12 – 24
TUSKA OPEN AIR METAL FESTIVAL
1 июля – 3 июля
КРУПНЕЙШИЙ ЛЕТНИЙ ФИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЯЖЁЛОЙ МУЗЫКИ
LINE UP: KORN, DEFTONES, DEVIN TOWNSEND, MOKOMA, BEAST IN BLACK, SYMPHONY X, ELUVEITIE, JINJER, HEILUNG, HIGH ON FIRE, PERTURBATOR, ORANSSI PAZUZU, VLTIMAS, WHEEL
Фестиваль Tuska open air ежегодно проходит в районе Хельсинки, называемом Сувилахти.
Если вы не фанат пеших прогулок, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом: вам необходимо попасть либо на станцию метро Sörnäinen, либо доехать до Сувилахти на из центра на трамваях 6, 7А, 7В, 8. Стоимость поездок 2-5 евро.
Helsinki Pride
27 июня – 3 июля
Парад Helsinki Pride, устраиваемый в защиту прав человека. Каждый год люди собираются, чтобы поддержать идею равных прав для всех. Фестиваль уже в самом разгаре, еще можете успеть! Что примечательно, фестивали пива и тяжелой музыки проходят в этих же числах, наверное организаторы предлагают совместить эти три значимых для Хельсинки события.
https://pride.fi/en/
45-й по счету Кубок Хельсинки
11–16 июля
Кубок Хельсинки - один из крупнейших футбольных турниров в Европе, в котором участвуют свыше 20 000 юных спортсменов со всего мира. Турнир, устраиваемый с 1976 года, пропагандирует среди детей и молодежи здоровый образ жизни и чувство общности.
https://helsinkicup.fi/en/tournament-information/
Фестиваль Flow
12–14 августа
Фестиваль Flow проходит в Хельсинки с 2004 года и за это время стал одним из самых популярных и интересных музыкально-художественных фестивалей Европы. Кроме финских и зарубежных деятелей искусства, в нем участвуют и менее известные художники и исполнители. В прошлом году на фестивале, состоявшемся в Сувилахти, за три дня выступили более 170 человек, аудитория составила более 83 тысяч человек. Помимо прочего, это один из первых в мире фестивалей с нулевыми углеродными выбросами.
flowfestival.com, myhelsinki.fi
Фестиваль искусств „Аутсайдер“ (OAF)
12 августа – 21 августа
Второй фестиваль Outsider Art Festival дает возможность высказаться художникам-аутсайдерам, представляя захватывающий синтез музыки, изобразительного искусства, исполнительского искусства, фильмов и жизненных историй. Фестиваль OAF 2022 предлагает разнообразную программу искусств с более чем 20 мероприятиями по всему Хельсинки, а также онлайн.
outsiderart.fi
Хельсинкский фестиваль
12 августа – 4 сентября
Хельсинкский фестиваль – крупнейший в Северной Европе фестиваль, объединяющий все виды искусства. Он проходит ежегодно в конце августа – начале сентября. Цель его – сделать искусство доступным широкой аудитории в Финляндии и других странах.
helsinkifestival.fi
Habitare
7–9 сентября
Habitare предлагает опыт и идеи для дизайна интерьера, функциональности дома и пространства и визуальных эффектов. В выставке Habitare участвуют как начинающие, так и опытные дизайнеры. Вас ждут незабываемые впечатления и новые источники вдохновения! Выставка проводится в выставочном центре Messukeskus в течение пяти дней.
Хельсинкская неделя дизайна
1–11 сентября
Это крупнейшее в Северной Европе мероприятие в сфере дизайна. Неделя дизайна пройдет на протяжении первой половины сентября в различных местах города.
Балтийская сельдяная ярмарка
октябрь
Старейшее из традиционных событий в Хельсинки ведет начало с 1743 года. Торговцы рыбой собираются на Рыночной площади, причем некоторые продают свой товар прямо с лодок. Здесь можно найти соленую сельдь, маринованную сельдь самых разных видов - например, приготовленную с рябиной или красным перцем. Кроме морепродуктов, вы можете купить восхитительный на вкус темный солодовый хлеб, одежду из шерсти и другие изделия ручной работы.
silakkamarkkinat.fi
Slush
17-18 ноября
Это самое масштабное в Европе мероприятие для стартапов, продолжительностью в два дня. На Slush съезжаются сотни руководителей технологических компаний и видных предпринимателей.
slush.org