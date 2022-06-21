Глава отеля Viru: путешествовать люди точно не перестанут. А вот нам бы не помешала иностранная рабочая сила(4)
Сари Сопанен была назначена руководителем легендарного таллиннского отеля Viru в самом начале пандемии коронавируса. Спустя два кризисных года на ее плечи свалилась новая масштабная проблема.
Сейчас главная проблема туристического и гостиничного секторов - нехватка рабочей силы. Бывают дни, когда наш ресторан приходится держать закрытым, так как нет работников. Это больно. Мы ждали два года и теперь не можем открыться. Я знаю гостиницы, где нехватка обслуживающего персонала настолько велика, что они просто не могут принять всех клиентов.
Эстонцы не хотят работать в сфере услуг. Поэтому решением проблемы могла бы стать иностранная рабочая сила. Да, Эстония дошла до того уровня, когда сфера услуг должна пополняться работниками из третьих стран. Может быть, мы должны с гордостью к этому относиться. Пусть жители Эстонии работают на более прибыльных местах. В Финляндии и Швеции так сделали. И с гордостью об этом говорят.