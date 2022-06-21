Глава отеля Viru: путешествовать люди точно не перестанут. А вот нам бы не помешала иностранная рабочая сила

Сейчас главная проблема туристического и гостиничного секторов - нехватка рабочей силы. Бывают дни, когда наш ресторан приходится держать закрытым, так как нет работников. Это больно. Мы ждали два года и теперь не можем открыться. Я знаю гостиницы, где нехватка обслуживающего персонала настолько велика, что они просто не могут принять всех клиентов.

Эстонцы не хотят работать в сфере услуг. Поэтому решением проблемы могла бы стать иностранная рабочая сила. Да, Эстония дошла до того уровня, когда сфера услуг должна пополняться работниками из третьих стран. Может быть, мы должны с гордостью к этому относиться. Пусть жители Эстонии работают на более прибыльных местах. В Финляндии и Швеции так сделали. И с гордостью об этом говорят.

Также следует отказаться от требований закона о языке. Это трудно. Государство должно поверить, что мы хотим обслуживать клиентов на эстонском языке, если это необходимо. Пусть это будет головной болью отеля. Почти 100% гостей отелей Hilton и Swissôtel — иностранцы, которые ни слова не говорят по-эстонски. В Финляндии такого языкового требования нет, но там заботятся, чтобы на месте обязательно присутствовали носители финского языка. В интересах каждой компании следить за тем, чтобы все гости были хорошо обслужены и не нуждались в регулировании со стороны государства. Никто не хочет терять доход из-за того, что не говорит на государственном языке.