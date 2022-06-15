AirBaltic запускает новый прямой рейс в Африку

Марракеш — самый популярный город Марокко среди иностранных туристов. Отсюда все отправляются в путешествие в Атласские горы и пустыню Сахару, посещая по пути другие интересные достопримечательности страны.

4 вещи, которые нужно сделать в Марракеше 1. Отдаться круговерти безумной жизни колоритной площади Джема-эль-Фна. 2. Переночевать в традиционном отеле-риаде и почувствовать себя средневековым магрибцем. 3. Понять, откуда черпал вдохновение Ив Сен-Лоран, очутившись в Садах Мажореля. 4. Приобрести сувенир на память.

Рейсы между Ригой и Марракешем будут обслуживать самолеты Airbus A220-300. Полет в Марракеш занимает 5 часов 30 минут. Для путешественников из Эстонии авиакомпания предлагает удобные по времени стыковочные рейсы.

Рейсы будут проходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 169 евро.

"Мы рады представить первый прямой рейс airBaltic в Африку. Являясь ведущей авиакомпанией в странах Балтии, мы продолжим укреплять нашу сеть полетов и добавлять в план рейсов развлекательные и бизнес-направления в дополнение к напряженному летнему и зимнему сезонам“, — сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.