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15.06.2022, 13:36

AirBaltic запускает новый прямой рейс в Африку

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Начиная с конца октября авиакомпания airBaltic запускает новый рейс по маршруту Рига-Марракеш-Рига.

Марракеш — самый популярный город Марокко среди иностранных туристов. Отсюда все отправляются в путешествие в Атласские горы и пустыню Сахару, посещая по пути другие интересные достопримечательности страны.

4 вещи, которые нужно сделать в Марракеше

1. Отдаться круговерти безумной жизни колоритной площади Джема-эль-Фна.

2. Переночевать в традиционном отеле-риаде и почувствовать себя средневековым магрибцем.

3. Понять, откуда черпал вдохновение Ив Сен-Лоран, очутившись в Садах Мажореля.

4. Приобрести сувенир на память.

Рейсы между Ригой и Марракешем будут обслуживать самолеты Airbus A220-300. Полет в Марракеш занимает 5 часов 30 минут. Для путешественников из Эстонии авиакомпания предлагает удобные по времени стыковочные рейсы.

Рейсы будут проходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 169 евро.

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"Мы рады представить первый прямой рейс airBaltic в Африку. Являясь ведущей авиакомпанией в странах Балтии, мы продолжим укреплять нашу сеть полетов и добавлять в план рейсов развлекательные и бизнес-направления в дополнение к напряженному летнему и зимнему сезонам“, — сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

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