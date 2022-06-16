Хийумаа ищет возможности продлить туристический сезон
Предприниматели, участвовавшие в первой, прошедшей в Кярдла туристической ярмарке Хийумаа, надеются, что интерес местных туристов к островам Эстонии сохранится и в этом году, когда впервые после коронавирусного кризиса люди смогли без ограничений ездить за границу. По словам руководителя туристического кластер Хийумаа Кристель Юксвярав, следует приложить усилия, чтобы продлить короткий туристический сезон, пишет rusERR.
„Уже в январе были забронировали практически все места на июль. И такое чувство, что лето началось в мае, люди снова начали приезжать“, – рассказала директор домов отдыха Nuutri Ану Пильберг, добавляя, что теперь остается надеяться, что воздушное и паромное сообщение будут работать бесперебойно.
„В мае чувствовалось, что люди путешествуют как в других местах, так и за границей. Но, думаю, лето будет хорошим“, – сообщила представитель гостевого дома Hõbekala Кятлин Кийск.
„Сезон начинается перед Ивановым днем и, по сути, во время проведения Дней кафе в августе начинает завершаться. Особенность Хийумаа такова, что сезон очень короткий, но мы работаем во имя того, чтобы он был дольше, ведь и осенью на Хийумаа много чего интересного. Осень, как правило, теплая, да и зимой приятно“, – пояснила Юксвярав.