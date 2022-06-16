Хийумаа ищет возможности продлить туристический сезон

„Уже в январе были забронировали практически все места на июль. И такое чувство, что лето началось в мае, люди снова начали приезжать“, – рассказала директор домов отдыха Nuutri Ану Пильберг, добавляя, что теперь остается надеяться, что воздушное и паромное сообщение будут работать бесперебойно.

„В мае чувствовалось, что люди путешествуют как в других местах, так и за границей. Но, думаю, лето будет хорошим“, – сообщила представитель гостевого дома Hõbekala Кятлин Кийск.

„Сезон начинается перед Ивановым днем и, по сути, во время проведения Дней кафе в августе начинает завершаться. Особенность Хийумаа такова, что сезон очень короткий, но мы работаем во имя того, чтобы он был дольше, ведь и осенью на Хийумаа много чего интересного. Осень, как правило, теплая, да и зимой приятно“, – пояснила Юксвярав.