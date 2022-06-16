ФОТО | Для настоящих ценителей пенных напитков! Смотрите, как в Таллинне прошел фестиваль крафтового пива

Вниманию ценителей пенного пивоварни сначала представляли 2 вида пива, а уже после бочки с табличками меняли и можно было опробовать еще 2 других напитка, итого - 4 пива от одной пивоварни в день. Все это сопровождалось непередаваемыми впечатлениями от общения с людьми, которые невероятно горят своим делом и готовы рассказать как можно интереснее о своем продукте, пока наполняют очередному желающему бокал.



Были представлены напитки с разнообразными вкусовыми оттенками и запахами - от классической IPA и сидра с маракуйей и малиной до императорского гозе с ароматом яблока и корицы, а также „кондитерского“ стаута с нотками клубники и какао-бобов.



Одна из пивоварен, а именно венгерские ребята из Mad Scientist, сообщили о коллаборации с украинской пивоварней Varvar, о которой было объявлено в марте этого года. В этом плодотворном сотрудничестве был рожден браггот „Мед“ - что-то среднее между классическим пивом и медовухой. Средства, вырученные от продажи, пойдут в поддержку Украины в фонд Leleka Foundation.



Кроме этого, у всех желающих была возможность поставить оценку каждому пиву через приложение Untappd - рейтинг пива и оценки каждого пользователя отображались на огромных экранах по всему Котлу культуры. Конечно же, были и такие посетители, которые писали свои оценки и отзывы прямо на выданных буклетах: один человек из компании приносит пиво, озвучивает страну происхождения и краткое описание, а после все за столом дегустируют, записывают свои оценки и делятся впечатлениями.



Огромное количество желающих, выстраивающихся в очереди у бочек, улыбки пивоваров и их представителей, ну и самое главное - гул толпы после каждого разбитого бокала - сделали это событие поистине атмосферным и запоминающимся. Также организаторы были очень приятно удивлены тем фактом, что подавляющее большинство сохранили свои билеты, купленные на TCBW ещё в 2020 году.