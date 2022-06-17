17.06.2022, 08:21
Стала известна дата отмены ковидных ограничений для въезда в Египет
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Требования о предъявлении сертификата вакцинации, переболевшего или ПЦР-теста для въезда в Египет будут отменены с 17 июня.
Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны. Изменения вступают в силу с 17 июня. Послабления въездного режима положительным образом скажутся на турпотоке на направлении, сообщает "Интерфакс“.
Ранее кабинет министров Египта принял решение отменить требования к въезжающим из-за границы иностранным туристам и египетским гражданам, введенные из-за пандемии коронавируса. Как считают в правительстве Египта, эпидемиологическая ситуация в стране стабильна благодаря массовой вакцинации от коронавируса.