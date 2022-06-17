Стала известна дата отмены ковидных ограничений для въезда в Египет

Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны. Изменения вступают в силу с 17 июня. Послабления въездного режима положительным образом скажутся на турпотоке на направлении, сообщает "Интерфакс“.