ФОТО | Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.

Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

Среди федеральных земель по количеству фахверковых зданий в Германии лидирует Гессен - около 400 тысяч. Всего по стране таких домов - более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны.

Фахверк - не стиль, а способ строительства

Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки.

Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе, Коммерне или Детмольде. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

3500 километров немецкого фахверка