"Русофобии не встречал“. Велосипедист проехал через всю Европу с антивоенным флагом

Почти 5000 километров на велосипеде — расстояние, которое проехал от итальянской Вероны до эстонской Нарвы 18-летний Даниил Шедко, известный в социальных сетях как Monokov. Даниил родился в Нижнем Новгороде, но последние 12 лет живет в Италии. Несмотря на то, что он скорее считает себя итальянцем, после событий 24 февраля Даниил не смог молчать: он решил выступить против войны. Портал Delfi поговорил с Шедко о том, как он проехал через всю Европу, почему решил изменить первоначальный маршрут и что он собирается делать сейчас, когда его путешествие подошло к концу.