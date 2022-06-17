Отдых в Латвии | Где непременно стоит побывать, отправляясь к южным соседям?

В среднем 160 мероприятий в месяц. Лиепая – культурная столица Латвии. В городе сильные и богатые культурные традиции, широкий и разнообразный выбор современных развлечений, хорошие и обширные культурные возможности, артисты со всего мира и множество возможностей участвовать в формировании культурной жизни Лиепаи. В Лиепае проходит в среднем 160 мероприятий в месяц.

Остановитесь в стильном отеле! В Лиепае фантастические отели, начиная от пятизведочных отелей на променаде до классических бизнес-отелей и отелей с особенным дизайном в старых промышленных зданиях. Всего в городе 15 отелей, 10 гостевых домов, молодежных хостелов и кемпингов, есть также множество частных апартаментов, где можно насладиться идеальной атмосферой города.

Насладитесь чем-то вкусным в очаровательных романтических кафе Лиепаи. Лиепая – город с яркими вкусами и приятной атмосферой, множеством очаровательных ресторанов и кафе. В Лиепае много ценителей и знатоков изысканной кухни, и вы можете наслаждаться блюдами со всего мира. Одним из особенных блюд Лиепаи и в целом официальным фирменным блюдом является Liepājas menciņi – оно готовится из копченой трески, картофеля и лука по старинному рецепту Южного Курземе. Лиепая – единственное место в мире, где можно попробовать это блюдо.

Отправляйтесь на самый белоснежный пляж в мире. Лиепая гордится своим пляжем. Он абсолютно природный, невероятно широкий и покрыт мельчайшим белоснежным песком. После шторма здесь часто можно найти кусочки янтаря покрупнее и помельче, выброшенные на берег вместе с морскими водорослями и ракушками.

Отдохните от городского шума и расслабьтесь! Тамошняя природа и отношение к жизни помогут очистить свой разум, воспрянуть духом и вновь фонтанировать новыми идеями и мыслями. Прогуляйтесь к морю или к озеру. Выпустите пар, посмотрите на вещи с другой точки зрения, зарядитесь энергией, пробуйте и создавайте что-то новое.

Причины, почему непременно нужно заглянуть в самый западный город Латвии – Лиепаю, долго искать не приходится.

Приезжайте все это увидеть! Планируйте свою поездку в Лиепаю!



Сигулдский парк приключений Tarzāns – крупнейший в Балтии парк приключений под открытым небом

Крупнейший в Балтии парк приключений под открытым небом –Сигулдский парк Tarzāns предлагает гостям широкие возможности активного отдыха.

В парке 11 троп с более чем 140 различными препятствиями. Самые экстремальные аттракционы расположены в воздухе, на высоте 15 метров, ну а более простые – всего в нескольких метрах над землей. Тропы детского парка подходят для детей от трех лет. Все тропы оборудованы самыми современными швейцарскими системами безопасности.

На 400-метровой санной трассе можно развить скорость почти до 40 километров в час. Начало трассы находится в Сигулде, а финиш в долине реки Гауя, возле пляжа. Подъемник доставит вас к началу трассы, откуда открывается захватывающий вид на красивую долину Национального парка Гауя, простирающегося на много километров вокруг.

В парке Tarzāns множество достопримечательностей и аттракционов. Детям есть чем заняться в сафари-парке, автошколе, можно покататься на электрокартах. В теплую погоду всем нравятся прогулки на лодках, когда можно побрызгаться водой и приятно освежиться жарким днем. Самых активных гостей ждут батутный парк и надувные аттракционы. Самые смелые могут опробовать несколько экстремальных аттракционов: например, гигантские качели, скатывающийся с горы „Безумный ротор“ или катапульту, выбрасывающую человека на высоту 20 метров, позволяя на мгновение насладиться невесомостью.

Парки Tarzāns есть еще в Юрмале, Тервете, Лиепае и Даугавпилсе. В парке Tarzāns в Юрмале посетители могут насладиться также недавно добавившемуся к маршруту Тарзана огромным Сетевым парком!



Город Юрмала – фаворит всех детей