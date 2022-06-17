Отдых в Латвии | Где непременно стоит побывать, отправляясь к южным соседям?

Наконец настало время летних каникул и отпусков. И если более дальним и продолжительным поездкам может помешать нехватка времени и финансов, то визит к южным соседям с легкостью вписываются в планы эстоноземельцев. Мы выбрали шесть жемчужин, которые стоит непременно посетить, отправляясь в Латвию.
Лиепая – культурная столица Латвии
Причины, почему непременно нужно заглянуть в самый западный город Латвии – Лиепаю, долго искать не приходится.
Отдохните от городского шума и расслабьтесь! Тамошняя природа и отношение к жизни помогут очистить свой разум, воспрянуть духом и вновь фонтанировать новыми идеями и мыслями. Прогуляйтесь к морю или к озеру. Выпустите пар, посмотрите на вещи с другой точки зрения, зарядитесь энергией, пробуйте и создавайте что-то новое.
Отправляйтесь на самый белоснежный пляж в мире. Лиепая гордится своим пляжем. Он абсолютно природный, невероятно широкий и покрыт мельчайшим белоснежным песком. После шторма здесь часто можно найти кусочки янтаря покрупнее и помельче, выброшенные на берег вместе с морскими водорослями и ракушками.
Насладитесь чем-то вкусным в очаровательных романтических кафе Лиепаи. Лиепая – город с яркими вкусами и приятной атмосферой, множеством очаровательных ресторанов и кафе. В Лиепае много ценителей и знатоков изысканной кухни, и вы можете наслаждаться блюдами со всего мира. Одним из особенных блюд Лиепаи и в целом официальным фирменным блюдом является Liepājas menciņi – оно готовится из копченой трески, картофеля и лука по старинному рецепту Южного Курземе. Лиепая – единственное место в мире, где можно попробовать это блюдо.
Остановитесь в стильном отеле! В Лиепае фантастические отели, начиная от пятизведочных отелей на променаде до классических бизнес-отелей и отелей с особенным дизайном в старых промышленных зданиях. Всего в городе 15 отелей, 10 гостевых домов, молодежных хостелов и кемпингов, есть также множество частных апартаментов, где можно насладиться идеальной атмосферой города.
В среднем 160 мероприятий в месяц. Лиепая – культурная столица Латвии. В городе сильные и богатые культурные традиции, широкий и разнообразный выбор современных развлечений, хорошие и обширные культурные возможности, артисты со всего мира и множество возможностей участвовать в формировании культурной жизни Лиепаи. В Лиепае проходит в среднем 160 мероприятий в месяц.
Приезжайте все это увидеть! Планируйте свою поездку в Лиепаю!
Больше информации: liepaja.travel
Сигулдский парк приключений Tarzāns – крупнейший в Балтии парк приключений под открытым небом
Крупнейший в Балтии парк приключений под открытым небом –Сигулдский парк Tarzāns предлагает гостям широкие возможности активного отдыха.
В парке 11 троп с более чем 140 различными препятствиями. Самые экстремальные аттракционы расположены в воздухе, на высоте 15 метров, ну а более простые – всего в нескольких метрах над землей. Тропы детского парка подходят для детей от трех лет. Все тропы оборудованы самыми современными швейцарскими системами безопасности.
На 400-метровой санной трассе можно развить скорость почти до 40 километров в час. Начало трассы находится в Сигулде, а финиш в долине реки Гауя, возле пляжа. Подъемник доставит вас к началу трассы, откуда открывается захватывающий вид на красивую долину Национального парка Гауя, простирающегося на много километров вокруг.
В парке Tarzāns множество достопримечательностей и аттракционов. Детям есть чем заняться в сафари-парке, автошколе, можно покататься на электрокартах. В теплую погоду всем нравятся прогулки на лодках, когда можно побрызгаться водой и приятно освежиться жарким днем. Самых активных гостей ждут батутный парк и надувные аттракционы. Самые смелые могут опробовать несколько экстремальных аттракционов: например, гигантские качели, скатывающийся с горы „Безумный ротор“ или катапульту, выбрасывающую человека на высоту 20 метров, позволяя на мгновение насладиться невесомостью.
Парки Tarzāns есть еще в Юрмале, Тервете, Лиепае и Даугавпилсе. В парке Tarzāns в Юрмале посетители могут насладиться также недавно добавившемуся к маршруту Тарзана огромным Сетевым парком!
Больше информации: tarzans.lv
Город Юрмала – фаворит всех детей
Летом пляж Юрмалы превращается в большую песочницу длиной 24 километра, где можно возводить замки и скульптуры или просто плескаться в волнах. Детям обязательно понравятся и городские развлечения: парки приключений, высокие смотровые башни, шатры в форме шишки на верхушках сосен, экзотические бабочки, любование закатом в лодке, бассейны и горки. Кроме того, местные предприятия разработали для самых маленьких гостей специальные спа-предложения, меню и программы развлечений. Вот пять идей, чем заняться в Юрмале с детьми.
Парки развлечений. Водный парк Līvu Akvaparks подходит для отдыха как больших, так и маленьких посетителей. В лесопарке Дзинтари можно провести время с детьми, семьей и друзьями, заняться спортом и насладиться сосновым воздухом. В парке есть 33-метровая смотровая башня. В летний сезон открыт парк приключений и сетевой парк.
Ощутите взмах крыла бабочек. В „Доме бабочек“ можно увидеть великолепных экзотических тропических бабочек Южной Америки, Азии и Африки, ослепляющих своими яркими цветами, разнообразными узорами крыльев и завораживающим легким полетом.
Поднимитесь на самую высокую смотровую площадку Юрмалы. В Кемерском парке площадью более 20 гектаров можно увидеть исторические образцы архитектуры – павильоны, ротонды и 12 мостиков через протекающую по парку реку Вершупите. В водонапорной башне Кемери устроен пункт туристической информации и выставка об истории курорта Кемери. На верхней платформе башни на высоте 42 метров есть смотровая площадка, с которой можно осмотреть окрестности Кемери.
Взгляните на Юрмалу с палубы корабля. Летом по маршруту Рига– Юрмала– Рига курсируют два речных корабля – New Way и Elizabete. Во время поездки отдыхающие могут наслаждаться видами природы и достопримечательностей Риги и Юрмалы.
Наслаждайтесь ритмом летней жизни на пляже. 24-километровый песчаный пляж Юрмалы – идеальное место т для того, чтобы спокойно загорать под летним солнцем, и для активного отдыха. Летом на пляже проходят международные культурные и спортивные мероприятия, а в пляжных кафе вечера живой музыки и дегустации. Ну а детей увлекает возможность плескаться в теплом и мелком море, строить из песка причудливые замки и сказочных героев.
Больше информации: visitjurmala.lv
Гулбене – регион, который стоит открыть для себя
В регионе Гулбене есть множество таких мест, в которых обязательно стоит побывать. Вот самые-самые из них.
Прекрасная архитектура замков, усадеб и церквей Гулбене является достоянием региона. Пройдите по стопам баронов – владельцев Стамериенского дворца и убедитесь, что свидетельства прошлого являются неотъемлемой частью развития города и региона.
Незабываемая поездка на поезде. Минипоезд Гулбене–Алускне уже много лет считается одним из самых ярких символов региона Гулбене. Насладитесь радостью открытий в поездке на единственном в странах Балтии поезде, регулярно курсирующем по узкоколейной железной дороге. Но на этом увлекательные железнодорожные приключения не заканчиваются. Чудный способ открыть для себя регион – туристический поезд: на протяжении поездки, продолжающейся почти час, вы сможете осматривать красивые места Гулбене и знакомиться с историей региона.
Живописная природа. Насладитесь видами природы на берегах озера Стамериена или реки Педедзе. Покатайтесь на лодках, на велосипеде, отправьтесь в походы.
Туристические фирмы и хутора. Ознакомьтесь с различными ремеслами, получайте вкусовые впечатления, отправляйтесь на поиски приключений и делайте новые открытия, получайте положительные эмоции в туристических фирмах и хуторах региона Гулбене.
Больше информации: visitgulbene.lv
Via Jurmala Outlet Village – мекка летнего шопинга
Первый и единственный в странах Балтии аутлет-городок приглашает посетителей на летний шопинг.
Там вы найдете свои любимые бренды со скидками от 30%-70%. Именно так, на территории Via Jurmala Outlet Village площадью в 13,500 м2 представлены более 130 различных брендов для всей семьи. В этом году список дополнили 8 известных брендов, впервые представленные в Балтии - Borbonese, Camomilla Italia, Paoloni, Harmont & Blaine Jeans, A.G. Spalding & Bros, Salsa и Zippy. Благодаря уникальному концепту каждого бренда и разнообразию ценовых категорий магазины удовлетворят желания и потребности самого требовательного покупателя.
Летние дни как нельзя лучше подходят для посещения Via Jurmala Outlet Village, ведь аутлет-городок располагается под открытым небом и построен в средиземноморском стиле. Благодаря этому можно совместить полезную прогулку на свежем воздухе с выгодными покупками и отдыхом в одном из кафе или ресторанов, список которых этим летом пополнил известный и любимый многими семейный ресторан восточной кухни Gan Bei.
Для маленьких посетителей каждые выходные в аутлет-городке проходят детские мероприятия под руководством аниматоров. А начиная с июня гостей Via Jurmala Outlet Village ждут ежемесячные развлекательные выходные для всей семьи, а также специальные скидки на одежду, обувь и аксессуары, ознакомиться с которыми можно на сайте viajurmala.com.
Via Jurmala Outlet Village расположен на Юрмальском шоссе, соединяющем Ригу и знаменитый курорт Юрмала, и ждет вас в гости каждый день, с 10 до 20 часов. До встречи!
Больше информации: viajurmala.com
Национальный парк Гауя и его усадьбы, замки и дворцы
Путешествуйте во времени и наслаждайтесь тишиной и покоем, которые предлагают резиденции аристократов с впечатляющей многовековой историей. Вас ждет подлинное дворянское гостеприимство, возможность окунуться в мир латвийской знати и познакомиться с ее древним наследием. Отправьтесь в великолепное путешествие по роскошным местам, скрывающимся среди живописного ландшафта. По пути вы увидите самые важные усадьбы, замки и дворцы региона Гауя.
Бирини – неоготический замок в форме полуокружности, среди старых парков и лесов. Аристократическую атмосферу замка можно прочувствовать в богато украшенных залах, просторных залах для приемов и элегантных гостиничных номерах. В ресторане подают блюда, когда-то любимые аристократами, они готовятся из лучших натуральных ингредиентов, и это придаст вашему отдыху роскоши и элегантности.
Кримулдская усадьба в классическом стиле восхищает гостей чудесным ландшафтом древней долины реки Гауи и местными винами: из бочек здесь льется сладкий нектар жизни. Уединенность усадьбы позволяет наслаждаться достопримечательностями „Видземской Швейцарии“ в тихой и спокойной обстановке, которая была когда-то основой беззаботной жизни дворян.
В усадьбе Лиепас / Линденхофф каждый глоток свежего лесного воздуха полон культурой и искусством. Здания, которые гордятся своей подлинностью, приглашают вас прочувствовать старинные сказания многовековой истории и погрузиться в них.
Больше информации об усадьбах и других туристических предложениях Национального парка Гауя можно найти на сайте www.entergauja.com и в приложении EnterGauja.
Материал создан в рамках кластерной программы проекта номер 3.2.1.1/16/A/009 „Развитие туристического кластера Национального парка Гауя, 2 этап“